اینچه، تنها معدن ید ایران در جهان/ انحصار شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون، بهره برداری از این محصول در قالب شرکت کانسار خزر در استان گلستان در حال انجام است.
تنها شرکت تولید کننده ید کشور ماده معدنی با ارزش ید را از اعماق متوسط هزارمتری سطح زمین استخراج کرده و سپس در کارخانه فرآوری که در جوار این معدن احداث نموده، فرآوری می کند.
همچنین با توسعه تولید ید در استان، زمینه و بستر مناسبی برای احداث واحدهای صنعتی جهت تولید ترکیبات یددار مانند یدید پتاسیم، یدات پتاسیم و یدات کلسیم که به ترتیب در صنایع دارویی، نمک خوراکی و مکمل های غذایی دام و طیور کاربرد دارند، در سطح استان و نیز کشور فراهم می شود.
لازم به ذکر است سالانه بیش از 100 تن ماده معدنی ید وارد کشور می شود که با تولید این ماده معدنی در استان گلستان، علاوه بر قطع وابستگی، سالانه از خروج بیش از چهار میلیون دلار ارز، جلوگیری خواهد شد.
معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: با راهاندازی کارخانه ید آق قلا ایران به جمع 9 کشور تولیدکننده ید در جهان پیوسته است.
رضا غلامی افزود: هم اکنون تولید ید جهان در انحصار کشورهای روسیه، چین، ژاپن، اندونزی، شیلی، آمریکا، ترکمنستان و آذربایجان قرار دارد.
فرماندار آق قلا گفت: معدن ید این شهرستان تنها معدن کشور است که ایران را به جمع تولیدکنندگان برتر این ماده معدنی قرار داده است.
حاجی گلدی کر افزود: این طرح در شهرستان در دست اجراست و از پیشرفت مناسبی برخوردار بوده و فرصت های خوبی نیز برای اشتغالزایی ایجاد کرده است.
وی عنوان کرد: طرح توسعه این معدن نیز در دست بررسی است و برای توسعه آن حمایت های لازم صورت می گیرد.
وی به بازدیدش از این معدن اشاره و اضافه کرد: در این بازدید با مشکلات و موانع اجرای طرح آشنا شدیم و برای رفع مسائل پیگیری لازم خواهد شد.
ارازولی ناعمی مدیرعامل شرکت کانسار خزر نیز گفت: اولویت اول طرح توسعه شرکت حفر چاه های استحصال بوده که به دلیل برخی مشکلات، روند توسعه شرکت سرعت قابل قبولی ندارد.
ید عنصری غیرفلزaی جامد به رنگ تیره مایل به آبی و درخشان با سیستم تبلورارتورومبیک است و این ماده در پزشکی، صنایع شیمیایی، ساخت مواد ضد عفونیکننده ، صنایع هوا و فضا، ساخت مواد آلی، فیلم عکاسی و تولید فلزات با خلوص بالا کاربرد دارد.
این کارخانه در ۲۷کیلومتری شمال آققلا و در نزدیکی مرز اینچه برون واقع شده و شهرستان آققلا با حدود ۱۱۵هزار نفر جمعیت در ۱۵کیلومتری شمال گرگان (مرکز استان گلستان) واقع است.
نظر شما