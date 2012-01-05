اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نهایی رقابت‌های لیگ باشگاهی تیراندازی جانبازان و معلولان 16 و 17 دی‌ماه با حضور 11 استان به میزبانی ساری برگزار می‌شود و تیم آذربایجان شرقی در این رقابتها شرکت خواهد کرد.

حدود 80 ورزشکار از استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، مازندران، خوزستان، لرستان، گلستان، گیلان، فارس، اصفهان، مرکزی و خراسان رضوی طی روزهای 16 و 17 دی ماه با هم رقابت خواهند کرد.

مسابقات مرحله نهایی لیگ، در هفت ماده و دو کلاس ایستاده و نشسته و در دو بخش مردان و زنان برگزار شده و در پایان نفرات برگزیده و حائز شرایط، برای حضور در تمرینات تیم ملی دعوت خواهند شد.

رقابت‌های تیراندازی باشگاهی جانبازان و معلولان 16 و 17 دی ماه در مجتمع ورزشی و تفریحی ایثار ساری برگزار می‌شود.

اولین مدرسه دوچرخه سواری خصوصی ایران در تبریز راه اندازی شد

اولین مدرسه دوچرخه سواری خصوصی در ایران با نام مدرسه سوارکاری سورن تبریز راه اندازی شد.

جواد دنیادیده، مدیر باشگاه سورن اولین مدرسه دوچرخه سواری خصوصی در ایران گفت: اولین مدرسه دوچرخه سواری خصوصی در ایران توسط باشگاه دوچرخه سواری سورن تبریز در راستای علمی کردن این رشته در آذربایجان شرقی قطب دوچرخه سواری کشور، افتتاح می شود.

وی افزود: شناسایی استعدادهای جوانان در تمامی شهرستانهای استان و تبریز و پرورش آنان و تمرین رکابزنان زیر نظر مربیان مجرب دوچرخه سواری آذربایجان شرقی از دیگر اهداف این مدرسه دوچرخه سواری است.

جواد دنیادیده در ادامه تصریح کرد: بیشترین تمرکز این مدرسه بر روی سنین پایه و زیر 18 سال بوده و به رکابزنان و علاقمندان بالای 18 سال نیز کلاسهای آموزشی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: اولین مدرسه خصوصی دوچرخه سواری برای رشته های کورسی و کوهستان بوده و هزینه ای ناچیز برای علاقمندان دریافت و مدرسه نیز کلاسهای آموزشی، باشگاه بدنسازی و تمرینات در دو بخش پیست و جاده را برای علاقمندان مهیا خواهد کرد.

مدیر باشگاه سورن تبریز گفت: با شناسایی نفرات با استعداد این نفرات ضمن جذب در خود تیم دوچرخه سواری سورن به تیمهای دیگر نیز معرفی خواهند شد.

کارگاه تعیین سطح ورزش پیلاتس در تبریز آغاز شد

کارگاه توجیهی ورزش پیلاتس ویژه آقایان برای اولین بار در آذربایجان شرقی در تبریز توسط فدراسیون ورزشهای همگانی کشور و کمیته پیلاتس استان از 14 تا 16 دی ماه در تبریز آغاز شد.

کارگاه توجیهی ورزش پیلاتس ویژه آقایان به مدرسی علی ایمانی از مدرسان تهران آغاز شده است.

ورزش پیلاتس کنترولوژی عبارت است از ایجاد هماهنگی کامل بین جسم ، ذهن و روح .

افراد ابتدا از طریق کنترولوژی به شیوه هدفمند، کنترل کامل جسم خود را در دست می گیرند و سپس از راه تکرار کامل حرکات آن به شیوه تدریجی ولی پیشرفت کننده به یک نوع هماهنگی طبیعی دست پیدا می کنند.