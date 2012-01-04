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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۴۸

در تهران:

وزرای خارجه ایران و ترکیه دیدار و گفتگو کردند

وزرای خارجه ایران و ترکیه دیدار و گفتگو کردند

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه دقایقی پیش در تهران مذاکرات خود را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد داوود اغلو که در راس هیئتی دیپلماتیک به تهران سفر کرده است دقایقی پیش با علی اکبر صالحی وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

داوود اغلو که در سفری اعلام نشده امروز وارد تهران شده فردا نیز قرار است با برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کند.

قرار بود صالحی و داوود اغلو بعد از دیدار امشب خود در کنفرانس مطبوعاتی مشترک پاسخگوی سوالات نمایندگان رسانه‌های عمومی باشند که به پیشنهاد وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران این کنفرانس مطبوعاتی به فردا موکول شد.

کد مطلب 1501726

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