معاون جدید توسعه مدیریت و منابع انسانی جهادکشاورزی استان سمنان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که روز چارشنبه در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان برگزار شد، رئیس این سازمان ضمن اشاره به سوابق مدیریتی و اجرایی معاون جدید، با حکمی رضا محسنی را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان منصوب کرد.

سید مجید موسوی طی سخنانی بهترین شاخصه مدیریتی را داشتن روابط انسانی مدیر با مجموعه تحت پوشش ذکر کرد و افزود: با تسلط بر قلوب کارکنان می توان از توان مضاعف آنها برای پیشبرد امور استفاده کرد.

وی با اشاره به انتظارات سازمان از معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی جدید گفت: رسیدگی به امور معیشتی کارکنان با اجراء شیوه های مناسب، رسیدگی به امور خانواده های محترم شهدا، ایثارگران و سرکشی مداوم از خانواده شهدا برای رفع مسائل و مشکلات آن ها را از مهمترین این انتظارات است.

در این جلسه همچنین معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان سمنان نیز با اشاره به موضوع اشتغال گفت: تاکنون با ایجاد یک هزار و 755 شغل در بخش حدود 88 درصد از تعهد سازمان محقق شده و تا پایان سال تعهد 2 هزار نفری بخش کشاورزی به صورت کامل محقق خواهد شد.

سید ابوالحسن صباغی همچنین در خصوص طرح ثبت نام بهره بردار در سامانه، جذب اعتبارات هدفمندی یارانه ها، پیشرفت فیزیکی و ریالی طرح ها و ... توضیحاتی ارائه داد.

محمدرضا زواری معاون سابق توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان نیز در این جلسه در گزارشی، خلاصه ای از اهم اقدامات و برنامه های اجرایی آن معاونت را بیان کرد.

در پایان با تقدیر از محمد رضا زواری که به کسوت بازنشستگی نائل شد، طی حکمی از سوی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، رضا محسنی ثمرین به سمت معاون جدید توسعه مدیریت و منابع انسانی منصوب شد.