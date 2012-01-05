اخبار دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه الکترونیکی امتحانات در دانشگاه پیام نور مرکز تبریز راه اندازی شد.

واحد فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور مرکز تبریز در راستای برگزاری منظم و مرتب امتحانات و رفاه حال دانشجویان شرکت کننده در جلسات امتحانی اقدام به راه اندازی سامانه الکترونیکی کرده است .

دانشجویان شرکت کننده در هر جلسه امتحانی می توانند قبل از ورود به جلسه امتحانی با ارسال پیام کوتاه حاوی شماره دانشجوئی به سامانه، شماره صندلی و محل برگزاری امتحان خود را در قالب یک پیام کوتاه و بلافاصله دریافت کنند و یا دانشجویان می توانند با مراجعه به آدرس وب سایت دانشگاه نسبت به اطلاع یافتن از شماره صندلی و محل برگزاری آزمون خود مطلع شود.

سردهائی، مسئول روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز در این خصوص گفت: با توجه به آمار بالای دانشجویان در هر جلسه امتحانی مرکز تبریز، اطلاع رسانی گسترده به صورت نصب بنرهای مقررات آموزشی امتحانات، شماره صندلی ها، محل برگزاری امتحانات صورت گرفته و این سامانه الکترونیکی نیز در جهت رفاه حال دانشجویان و جلوگیری از استرس قبل از امتحان برای دانشجویان راه اندازی شده است تا با عنایات خداوند متعال شاهد برگزاری موفقیت آمیز امتحانات در مرکز تبریز باشیم.

تشکیل کارگروه ویژه فرهنگی در دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

کارگروه فرهنگی بررسی وضعیت پوشش و حجاب اسلامی در دانشگاه پیام نور مرکز تبریز تشکیل شد .

دکتر بهرام حاج علیلو، رئیس دانشگاه پیام نور مرکز تبریز گفت: اولین جلسه این کارگروه با حضور اعضا روز شنبه مورخ 17 دی ماه سالجاری تشکیل خواهد شد که در آن وضعیت پوشش دانشجویان و ارائه راهکارهای لازم جهت رعایت حجاب مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

برپائی دومین نمایشگاه هنری توسط دانشجوی واحد خسروشهر

دانشجوی هنرمند دانشگاه پیام نور واحد خسروشهر دومین نمایشگاه آثار هنری خود را برپا کرد .

نگار باغبان، دانشجوی هنرمند دانشگاه پیام نور واحد خسروشهر 60 اثر هنری طراحی روی سفال خود را در مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن این شهرستان به نمایش گذاشت .

شایان ذکر است این دانشجوی هنرمند بدون شرکت در هیچ دوره آموزشی و تنها با خلاقیت و استعداد درونی اقدام به یادگیری این هنر کرده است.