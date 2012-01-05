تخریب لاریجانی برای تضعیف استقلال مجلس است/ مجلس وکیل الدوله نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان شامگاه چهارشنبه در اجلاس مقدماتی اولین همایش جبهه متحد اصولگرایان استان قم که در دفتر حجتالاسلام بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به تلاش برخی افراد برای از بین بردن استقلال مجلس و نفود دادن برخی انسانیهای نالایق به مجلس گفت: آنها به دنبال این هستند که مجلس پر از وکیل الدوله شود، در حالی که مجلس نمیتواند وکیل الدوله بشود.
وی افزود: نماینده مجلس وکیل ملت و حامی و شریک دولت است و اگر قرار شد این وکیل الدوله باشد دیگر نمیتواند وکیل ملت باشد.
این عضو جبهه متحد اصولگرایان اضافه کرد: برخی افراد توجیه نکنند که دولت از مردم است. دولت از مردم است ولی قانون اساسی میگوید کشور را سه قوه با نظارت ولایت مطلقه فقیه کشور را اداره میکنند و همه جدا و مستقل از هم هستند.
قائم مقام حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: اگر مجلس وکیل الدوله شد، یعنی استقلال قوه مقننه از بین برود. این نگاه افراطی که دولت هر کاری میکند منتقد باشیم درست نیست. ما از هر کار خوب دولت کرده و میکنیم.
پشت پرده تخریب لاریجانی
بادامچیان افزود: اینکه یک جریان به راه افتاده و مجلس و رئیس مجلس را تخریب میکند برای این است که استقلال مجلس و نماینده را بگیرد.
قائم مقام حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: مجلس باید وکیل المله باشد والا وکیل الدوله نمیتواند دولت را سئوال و استیضاح کند و از حقوق ملت دفاع کند.
وی اظهار داشت: الان این طرح است که هم جریان انحرافی و هم جریان مجلس پر صدا از وکیل الدولههاست هست و هم عناصری که میخواهند ارزشها را زیر سئوال ببرند و هم عناصر وابسته به قدرت و ثروت هستند و این دوره از مجلس ما به شدت در معرض این گونه افراد هستند.
وی با بیان اینکه جریان بیداری اسلامی بیداد میکند اظهار داشت: اگر در این انتخابات عناصر معتدل و پخته و قوی و افرادی که سیاستهای بینالمللی نظام را رصد کند وارد مجلس شوند کشورهای به پا خاسته امیدوار میشوند.
لاریجانی قویترین مدیریتها را عمل کرد
بادامچیان با بیان اینکه لاریجانی به خوبی مجلس را اداره کرده است، تصریح کرد: ایشان یکی از قویترین مدیریتها را در مجلس عمل کرد.
وی در پاسخ به سئوالی در مورد خواستههای جبهه پایداری که آنها را از اتحاد با جبهه متحد اصولگرایان باز میدارد، اظهار داشت: جبهه پایداری میگویند برخی از افرادی را که ما نمیپسندیم نباید در این فهرست بیاورید. شما نمیپسندید ما چه کار کنیم.
قائم مقام حزب موتلفه اسلامی افزود: رئیس مجلس ما چهار سال در جمع نمایندگان اصولگرای بیش از 200 نفری و در فراکسیون اصولگرایان مجلس رای آورد و 20 – 30 نماینده با ایشان موافق نیستند که این امری طبیعی است اما اینکه کسی بگوید لاریجانی اصولگرا نیست ما چه کار کنیم.
بادامچیان گفت: رئیس مجلس ما این همه خدمت به جریان ضد فتنه کرد و جبهه پایداری میگوید این که ما میگوییم را عمل کنید.
لاریجانی، قالیباف و باهنر را جزو ساکتین فتنه دانستن خلاف است
وی با انتقاد از اظهارات برخی افراد که باهنر را جزو ساکتین فتنه میدانند، گفت: این خلاف است. بنده از نزدیک آقای باهنر را میشناسم و سالهاست که در محضر ایشان از صداقت و فعالیت و خدمت این برادر شهید استفاده میکنیم. حالا کسانی حرف میزنند که اگر در سوابق آنها جستجو کنید میبینید به کسان دیگری رای دادند.
وی ادامه داد: در همان ابتدا که با آنها صحبت میکردیم از منشور روحانیت حرف میزدند و ما هم به آنها میگفتیم افرادی همچون آیتالله مهدوی کنی و آیتالله حسینی بوشهری مفسر منشور روحانیت هستند.
بادامچیان بیان داشت: آنها بارها در صحبتهایشان میگویند که نظر مقام معظم رهبری به جذب حداکثری و دفع حداقلی است. دفع و جذب ضابطه دارد. ما هم از هر گونه برخورد منفی با اینها خودداری کردیم و از دوستان ما صمیمانه خواستم که به ما بپیوندند و صمیمانه با هم حرکت کنیم.
این عضو جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه آهنگ ما آهنگ ولایت است و اگر نظر مقام معظم رهبری این بود که این آقایان باید باشند آنها دیگر حرفی نداشته باشند، تصریح کرد: بعضیها برای اینکه ممکن است در جبهه متحد اصولگرایان نوبت به آنها نرسد وارد جبهه پایداری شدند.
وی ادامه داد: لاریجانی در زمینه محکوم کردن فتنه در راهپیمایی حضور داشتند و کار کردند و این حرفهایی که لاریجانی و باهنر و قالیباف را جزو ساکتین فتنه میدانند اصلا قابل قبول نیست.
قائم مقام حزب موتلفه اسلامی اضافه کرد: اگر مقام معظم رهبری این افراد را طرد فرمودند ما هم طرد میکنیم و اگر مقام معظم رهبری آنها را طرد نفرمودند این نوع تخریبها آب به آسیاب دشمن ریختن است.
بادامچیان افزود: ساکتین فتنه کسانی هستند که در فتنه مثل همه دورانها نتوانستند به وظایف خودشان عمل کنند.
بادامچیان تشریح کرد:
تخریب لاریجانی برای تضعیف استقلال مجلس است/ مجلس وکیل الدوله نیست
قم - خبرگزاری مهر: قائم مقام حزب موتلفه اسلامی تخریب رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی چهرههای خدوم کشور را در راستای تضعیف استقلال مجلس دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان شامگاه چهارشنبه در اجلاس مقدماتی اولین همایش جبهه متحد اصولگرایان استان قم که در دفتر حجتالاسلام بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به تلاش برخی افراد برای از بین بردن استقلال مجلس و نفود دادن برخی انسانیهای نالایق به مجلس گفت: آنها به دنبال این هستند که مجلس پر از وکیل الدوله شود، در حالی که مجلس نمیتواند وکیل الدوله بشود.
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