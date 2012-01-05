اولین همایش استانی مشاوران مدارس البرز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین همایش استانی مشاوران مدارس در البرز با همکاری اداره کل آموزش و پرورش این استان و مناطق و بخشهای زیرمجموعه برگزار خواهد شد.

دانش افزایی از اهداف برگزاری همایش استانی مشاوران مدارس در البرز است ضمن اینکه در این راستا ارتقای مهارتهای حرفه ای نیز دنبال می شود و این امر از دیگر اهداف است.

سخنران همایش استانی مشاوران مدارس البرز یازرلو معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش است و وی سخنرانی های خود را در در خصوص مشاوران مدارس ارائه خواهد کرد.

همایش استانی یادشده در تاریخ سه شنبه 27 دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد و ساعت دقیق آغاز این همایش نیز هشت و سی دقیقه صبح است.

مکان برگزاری همایش استانی مشاوران مدارس البرز نیز کانون امام علی (ع) است و این کانون در آدرس کرج، عظیمیه، بلوار کلستان،- جنب اداره کل آموزش و پرورش استان البرز مستقر است.