قطر بيش از 10 سال است كه از پارس جنوبي برداشت مي كند // تاخير در طرحهاي نفتي و گازي هزينه اي است كه بايد براي آموختن بپردازيم

مدير عامل شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب با اشاره به تاخيرات انجام شده در فاز يك پارس جنوبي گفت : وقتي شركت شل در طرح توسعه سروش و نوروز بيش از يك سال تاخير دارد و يا اينكه در فاز 6 و 7 و 8 پارس جنوبي طرح كه توسط خارجي ها انجام مي شود با تاخيرات زيادي روبرو شده است چرا عملكرد خارجي ها زير سوال نمي رود .

مسعود سلطان پور اضافه كرد : اين درحالي است كه تاخير يك ساله در فاز يك پارس جنوبي بسيار مورد توجه قرار گرفت و بارها توسط مسئولان عنوان شد .

وي اضافه كرد : درصورتي كه قطر بيش از 10 سال است كه از ميدان پارس جنوبي برداشت مي كند پس تاخير يك ساله در توسعه اين فاز در ازاي دادن فرصت به شركتهاي ايراني براي آموختن و كسب تجربه فني نبايد مورد توجه قرار گيرد .

وي تصريح كرد : اين تاخيرها هزينه اي است كه ايران بايد براي آموختن دانش فني و انجام اين طرحهاي بزرگ بپردازد تا در ازاي آن بياموزد. چرا كه نمي شود هميشه ما وابسته به كشورهاي خارجي باشيم .