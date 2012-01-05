مهارتهای زندگی در خانواده های مازنی تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان با اشاره به اینکه پدیده طلاق موضوع اجتماعی پیچیده ای است افزود: اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری باید با انجام فعالعیتهای فرابخشی، از همه امکانات و ظرفیت های نهادهای دولتی و غیر دولتی در زمینه اجرای طرحهای مربوط به کاهش طلاق به صورت عملیاتی بهره گیرد.

وی افزود: باید ظرفیت تشکلهای مردم نهاد به صورت کارآمد تر در حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی به ویژه پدیده طلاق به کار گیری شود.

طاهایی با اشاره به نقش آسیب های اجتماعی در رشد آمار طلاق خواستار مطالعه و داده پردازی دقیق این آمار در بین مددجویان کمیته امداد امام (ره) از سوی این نهاد حمایتی شد.

وی، مددکاری را موضوعی تخصصی دانست و افزود: باید با تقویت و استمرار کارگاههای آموزشی، مهارت های زندگی را در این خانواده ها تعالی بخشید.

طاهایی با اعلام اینکه دشمنان با بکارگیری امپراطوری رسانه ای سعی در القای فرهنگ غربی در حوزه خانواده ایرانی را دارند، یادآور شد: صدا و سیما می تواند با ارائه برنامه های جذاب و منطبق با سلائق خانواده ها و به ویژه نسل جوان نقش ویژه ای را برای مقابله با این هجمه ها ایفا کنند.

وی با اشاره به نرخ بالای ازدواج های دانشجویی، اضافه کرد: نظارت نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها براین موضوع باید تقویت شود.

زهرا شرف الدین، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با اشاره به اینکه بیشتر از 42 درصد از طلاقها در سال نخست زندگی روی می دهد، خواستار تقویت اجرای آموزش های حین ازدواج و وارائه مشاوره مستمر به خانواده ها شد.

وی با بیان اینکه هرجا آموزش محور کار بوده است، توفیقاتی وجود داشته، ابراز داشت: ساماندهی آموزش های مهارتی گام رهایی بخش در حوزه خانواده محسوب می شود.

شرف الدین، اجرای طرحهای مربوط به کاهش طلاق را بدون اجرای برنامه های فرهنگی غیر موثر ارزیابی کرد و گفت: باید با اجرای برنامه ای بنیادی و فرهنگ محور بر نگرش خانوداه ها به زندگی تاثیر گذاشت.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران، از کاهش رشد دو درصدی طلاق در شش ماهه نخست سالجاری نسبت به سال قبل خبر داد.

