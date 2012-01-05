کتابخانه عمومی شماره یک سقز در کشور نمونه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخدومی اظهار داشت: کتابخانه عمومی شماره یک شهرستان سقز با ارائه خدمات بهینه، ترویج فرهنگ مطالعه مفید و برگزاری مسابقات کتابخوانی نقش بسیار مهمی در توسعه فرهنگی شهرستان سقز داشته است و به همین دلیل به عنوان کتابخانه نمونه کشوری انتخاب شد.

وی یادآور شد: کتابخانه های عمومی شهرستان سقز یکی از بخش های اثر گذار فرهنگی است که با جذب مخاطبان بسیار از اقشار مختلف در راستای نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی گام های مهمی را برداشته اند.

کارشناس فرهنگی کتابخانه های عمومی استان کردستان بیان کرد: انتخاب کتابخانه فرهنگی نمونه کشور به صورت ماهیانه و بر اساس شاخص های فرهنگی مانند میزان فعالیت کانون های ادبی، کانون های قرآن و نهج البلاغه، میزان شرکت در مسابقات کتابخوانی و مسابقات نقاشی، عضویت در شبکه کتابخوانی حرفه ای و برگزاری جلسات نقد کتاب انجام می شود.

مخدومی افزود: خوشبختانه اداره کل کتابخانه عمومی استان کردستان با حمایت مسئولان در دو سال گذشته با به کار گیری برنامه های اثر گذار و روش های نوین گام های بسیار ارزشمندی در جلب توجه عمومی مردم به حوزه کتاب برداشته است.

