قتل خانم معلم روستا/جنایت پسر عاشق

به گزارش خبرنگار مهر، قتل زن معلم یکی از حوادث تلخی بود که با تلاش کاراگاهان فاش شد.

در این حادثه هولناک که دوم آذر رخ داد دو پسر موتورسوار پس از مشاهده معلم زن در جاده ای خلوت در شهرستان سرباز به سوی او حمله ور شده و او را مورد تجاوز قرار دادند. دو جنایتکار سپس با ضربه های سنگ، قربانی نقشه شوم خود را کشتند. وقتی ماجرای این جنایت به پلیس مخابره شد، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی وارد عمل شدند و تحقیقات برای کشف راز جنایت کلید خورد. ماموران در بررسی محل پیدا شدن جسد، متوجه رد لاستیک یک موتورسیکلت و رد کفشهای مردانه شدند که نشان می‌داد عاملان جنایت 2 مرد موتورسوار بوده‌اند. آنها با دنبال کردن رد لاستیک موتور، به روستایی در آن حوالی رسیدند و اطمینان یافتند که عاملان جنایت اهل این روستا بوده‌اند.

در ادامه بررسیها، کارآگاهان موفق شدند صاحب موتور‌سیکلت مورد نظر را شناسایی و او را در یک عملیات ضربتی دستگیر کنند. متهم بعد از انتقال به اداره آگاهی، چاره‌ای جز بیان حقیقت ندید و اعتراف کرد که با همدستی یکی از دوستانش، خانم معلم بی‌گناه را به قتل رسانده اند.



جنایت پسر عاشق

در جنایتی دیگر پسر 19 ساله ای در ملارد کرج وقتی با مخالفت مادرش برای ازدواج با دختر مورد علاقه اش مواجه شد، جنایتی تلخ را رقم زد. او مادر و خواهر 14 ساله اش را با ضربه های کارد کشت. پسر جوان پس از دستگیری در جریان بازجوییها با اعتراف به قتل گفت: من همیشه با مادرم اختلاف داشتم. مدتی پیش در پی علاقه به دختری، تصمیم به ازدواج گرفتم. اما خانواده‌ام مخالفت می‌کردند. مادرم می‌گفت باید ادامه تحصیل داده و خدمت سربازی‌ام را به پایان برسانم و بعد از آن کاری برای خود پیدا کنم. اما من بدون توجه به این حرفها، مدام با مادرم درگیر می‌شدم. روز حادثه دوباره با هم درگیر شدیم من هم در اوج عصبانیت ابتدا مادرم و سپس خواهرم را کشتم.



دستگیری متهمان فراری خمینی شهر

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این هفته از دستگیری دو متهم دیگر پرونده خمینی شهر خبر داد و گفت: با دستگیری دیگر متهمان فراری به اتهامات متهمان جدید در دادگاه رسیدگی خواهد شد. اگر روند دستگیری آنها طولانی شود درباره پرونده تصمیم گیری خواهد شد.

حادثه خمینی شهر، نیمه شب سه شنبه - 3 خرداد - هنگامی رخ داد که 13 زن و مرد جوان در یکی از باغهای این شهرستان حضور داشتند که ناگهان مردان شرور با ورود غیرقانونی به داخل باغ، پس از حبس 7 مرد در اتاقی، زنان حاضر در میهمانی را با خودروی سمندی به باغ دیگری در فاصله هزار و 500 متری منتقل کردند.

متجاوزان سپس با تهدید، چهار تن از زنان را مورد آزار و اذیت قرار داده و قبل از رسیدن پلیس گریختند. ماموران در ادامه با عملیاتهای گسترده، متهمان اصلی را در اصفهان، زاهدان و خوزستان دستگیر کردند.



مرگ مرموز 4 مرد در پایتخت

در این هفته کارآگاهان پلیس تهران تحقیقات برای شناسایی مرگ مرموز 4 مرد در پایتخت را آغاز کردند. جسد این افراد در چهار نقطه مختلف و در یک روز پیدا شد که به دلایل مختلف از پا در آمده بودند. پلیس آگاهی ارتباط این پرونده ها با یکدیگر را رد کرده و از رسیدگی به آنها در اداره ویژه قتل خبر داده است.



دستگیری سارق خانه های ویلایی

کارآگاهان پلیس آگاهی نیز در این هفته سارق حرفه ای خانه های ویلایی را دستگیر کردند. متهم با شناسایی خانه هایی که کسی در آنها حضور نداشت با روش تخریب قفل وارد آنجا می شد. سپس با سرقت لوازم با ارزش و کم حجم از محل فرار می کرد.

ماموران هنگامی که متهم برای برداشت پول از عابر بانک سرقتی به بانک رفته بود چهره او را از طریق دوربینهای بانک شناسایی کردند.

سارق حرفه ای که به تازگی از زندان آزاد شده بود در عملیات تعقیب و گریز با ماموران دستگیر و به جرم خود اعتراف کرد.



قاتل زن باردار در دادگاه

پرونده مرد جنایتکار که برای ازدواج با دختر جوانی مرتکب قتل همسر باردارش شده بود نیز به دادگاه کیفری استان فرستاده شد. عباس شهریور سال گذشته با ریختن سم قوی در آبمیوه همسرش او را از پا در آورده بود. او سپس با صحنه سازی قصد داشت مرگ او را خودکشی نشان دهد. پس از یک سال آزمایشهای تخصصی کارشناسان پزشکی قانونی علت مرگ زن و جنینش را مسمومیت با سم اعلام کردند.

در ادامه متهم دوباره دستگیر شد و این بار به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت: چند سال قبل با سمانه ازدواج کردم اما او نمی توانست باردار شود. در این مدت من با زنی به نام مینا آشنا شده و با او ارتباط داشتم تا اینکه همسرم به موضوع پی برد. من هم ادعا کردم به خاطر اینکه باردار نمی شود با او ارتباط دارم. این رابطه ادامه داشت تا اینکه همسرم باردار شد. از آن زمان به بعد رفتار سمانه تغییر کرد. من هم دیگر تحمل این وضع را نداشتم و تصمیم به قتل او گرفتم. روز حادثه با تهیه سمی کشنده آن را به همسرم دادم . چند دقیقه بعد از خوردن آن نیز حالش بد شد. سریع به بیمارستان انتقالش دادم که در آنجا فوت کرد.