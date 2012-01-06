"ایران فراسو" تاریخ و تمدن ایران را بررسی می کند

علی‌اصغر ولدبیگی؛ تهیه‌کننده "ایران فراسو" به خبرنگار مهر گفت: بررسی آثار تاریخ و تمدن ایران و جایگاه و شان این آثار یک از اهداف اصلی تولید این برنامه بود.

وی در ادامه افزود: آثار تاریخی و تمدن ایرانی را در سه کشور سوریه، ترکیه و ترکمنستان در قالب مستند محض از آغاز تمدن قبل از هزاره سوم میلادی تا پانزدهم میلادی روایت می‌کنیم. ساخت این مستند پژوهش و تحقیقات زیادی می‌طلبید و به دلیل فقر منابع ترجمه شده آثار ایران بیشتر از منابع ترجمه شده متون انگلیسی و ترکیه‌ای استفاده کردیم که ساخت آن چهار سال به طول انجامید.

این تهیه‌کننده با اشاره به اینکه پرداخت به آثار معماری دالان ورود ما به تاریخ تمدن در این کشورها بود اظهار داشت: با بررسی آثار معماری سعی کردیم زاویای تمدن تاریخی ایرانی را از زوایای گوناگون جلوی دوربین مستند ببریم. واکاوی هنجارها و رفتارهای تاریخی در ادوار مختلف یکی دیگر از رویکردهای این مستند محض است. از سوی دیگر بخشی از رفتارهای تاریخی گذشته و بیشترین نمونه‌های ارتباطی فرهنگی و تاریخی را در بازارهای ستنی این کشورها بررسی کردیم.

ولدبیگی با تاکید بر اینکه بیشترین تمرکز را بر آثار معماری انجام دادیم اضافه کرد: به طورمثال کتیبه خشایار شاه که یکی از معرف‌ترین کتیبه‌های هخامنشی است و آثار تاریخی آن به هزاره سوم و دوم قبل از میلاد در قلعه تاریخی "وان" در ترکیه برمی‌گردد که ما به آن پرداختیم.

وی افزود: مهمترین هدف و دغدغه ما از ساخت این برنامه معنی کردن مفهوم ایران است. سیر تطور تاریخ از کجا بوده و چطور شکل گرفته است؟ بررسی شکل جغرافیایی و سیاسی طبیعی ایران از مضامین این برنامه است.

این تهیه‌کننده با بیان اینکه این مجموعه در 15 قسمت 30 دقیقه‌ای آماده پخش است، افزود: "ایران فراسو" کاری از گروه فرهنگی و معارف شبکه یک سیما است که در زمان پخش مناسبی از این شبکه روی آنتن می‌رود.