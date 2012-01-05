به گزارش خبرنگار مهر، سه بازیکن جدید شاهین چهارشنبه شب با حضور در هیئت فوتبال استان بوشهر قرارداد خود را با این تیم امضا کردند. ستار زارع ، مهرزاد رضایی و شاهین شفیعی بازیکنان جدید شاهین هستند.

ستار زارع که نیم‌فصل اول لیگ برتر را در تیم راه‌آهن شهرری و زیر نظر علی دایی گذرانده بود، پس از امضای قرارداد با شاهین گفت: خیلی خوشحالم که دوباره به شاهین برگشتم و امیدوارم بتوانم پاسخ اعتماد کادر فنی شاهین را بدهم.

زارع با اشاره به بازی‌های فصل گذشته خود در تیم شاهین اضافه کرد: خاطرات خوش بسیار زیادی در تیم شاهین و با هواداران این تیم دارم که امیدوارم بتوانیم در کنار دیگر بازیکنان و با حمایت هواداران خونگرم بوشهر بازی‌های خوبی برای شاهین انجام دهیم.

مهرزاد رضایی هم که سابقه بازی در تیم‌های استقلال اهواز و پاس همدان را در کارنامه خود دارد پس از توافق نهایی با مسئولان باشگاه شاهین با حضور در هیئت فوتبال استان بوشهر قرارداد خود را ثبت کرد.

شاهین شفیعی، بازیکن سابق تیم‌های راه‌آهن، داماش گیلان و گسترش فولاد تبریز نیز پس از مذاکره با مسئولان شاهین قرارداد خود را به ثبت رساند.

این بازیکن در خصوص پیوستنش به تیم شاهین بوشهر گفت: شاهین یکی از قدیمی‌ترین تیم‌های فوتبال ایران است و از پیوستن به این تیم احساس خوبی دارم.

جاسم کرار بازیکن دیگری است که به تیم شاهین بوشهر خواهد پیوست. این بازیکن شب گذشته وارد بوشهر شد و با رسیدن رضایت‌نامه‌اش، امروز قرارداد خود را با شاهین امضا خواهد کرد.

جاسم کرار پس از ورود به فرودگاه بوشهر با استقبال گرم هواداران شاهین روبرو شد. هواداران شاهین به محض ورود کرار به فرودگاه بوشهر با شعار "جباری یادت باشه ، کرار سرورته" از این بازیکن استقبال کردند.

به گفته رئیس هیئت مدیره باشگاه شاهین ، مقدمات اولیه برای صدور رضایت‌نامه این بازیکن از سوی باشگاه استقلال تهران انجام شده است و این بازیکن قرارداد خود را امروز در هیئت فوتبال بوشهر ثبت می‌کند.

علی افراشته ابراز امیدواری کرد با پیوستن این بازیکنان به شاهین، این تیم می‌تواند جزو تیم‌های بالانشین جدول قرار بگیرد.