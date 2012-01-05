آثار ماندگار دوران انقلاب اسلامی توسط صدا و سیمای مرکز ایلام ثبت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، صدا و سیمای مرکز ایلام در ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی نسبت به پخش آثار دوران شکوهمند انقلاب اسلامی اقدام می کند.

صدا و سیمای مرکز ایلام برای ثبت آثار ماندگار دوران انقلاب اسلامی اعم از عکس، فیلم، اسلاید و صوت که مردم استان در اختیار دارند، آماده است با امانت گرفتن این آثار نسبت به پخش آثار با نام صاحبان آنها در ایام الله دهه فجر اقدام کند.

شهروندان و هم استانی های ایلامی در صورت در دست داشتن این آثار می توانند آنها را در اختیار روابط عمومی صداو سیمای مرکز ایلام قرارداده که این آثار پس از استفاده و پخش به آنها عودت داده می شود.

