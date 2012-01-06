"آبی عمیق" با موضوع انفجار ایرباس تولید می شود

حسن لفافیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تله فیلم "آبی عمیق" با موضوع هواپیمای ایرباس تولید می‌شود گفت: این تله فیلم با هدف نشان دادن جنایت آمریکا و مظلومیت مردم ایران ساخته می‌شود.

وی با اشاره به بخش‌هایی از داستان این تله فیلم اظهار داشت: مرجان در پی ازدواج و ادامه تحصیل در شهر بندرعباس زندگی می‌کند. شخصی به نام امیر با او تماس گرفته و مدعی می‌شود که پدر واقعی اوست. رضوان ادعای امیر را درست می‌باید. اینکه او در کودکی رضوان به آمریکا رفته است.

این کارگردان ادامه داد: امیر از رضوان می‌خواهد تا برای دیدن‌اش به دبی برود. رضوان بر خلاف نارضایتی برخی نزدیکانش راهی این سفر می‌شود اما در میانه راه ناو وینسنس، هواپیمای او را هدف قرار می‌دهد و رضوان همراه با بقیه مسافران از میان می‌روند. امیر به دنبال این رخداد، باورهایش متحول می شود و دست به اقداماتی می‌زند.

لفافیان افزود: این تله فیلم دو ماه پیش تولید داشته است و تصویربرداری آن پنجاه روز طول خواهد کشید.

وی اظهار امیدواری کرد: این تله فیلم پس از گذراندن مراحل تدوین، صداگذاری و موسیقی تا پایان سال جاری آماده پخش شود.

لفافیان استفاده از تری دی، ماکت، فیلمبرداری زیر آب، قابلیت استفاده از تدوین در حین تصویربرداری توسط دوربین ها x3 را از ویژگی‌های این تله فیلم بر شمرد و تصریح کرد: سعی شده تصاویر بسیار زیبایی در این تله فیلم به نمایش گذاشته شود.

این کارگردان با بیان اینکه استفاده از لوکیشن‌های بکر و خوش تصویر بندرعباس می‌تواند به جذابیت این تله فیلم بیافزاید، اظهار داشت: تله فیلم "آبی عمیق" 18 لوکیشن دارد که شهر بندرعباس، فرودگاه، دریای خلیج فارس، تصویربرداری روی ناو، بندر خمیر، جنگل حرا، لنج سازی، محله سرریگ، هواپیمایی ایراباس قشم، جزیره ناز، کشور دبی و... بخش‌هایی از لوکیشن های تله فیلم محسوب می‌شوند.

حبیب دهقان نسب، فاطمه گودرزی، حسین توشه، مهران نائل، سیما خزرآبادی و .... از جمله بازیگرانی هستند که در این تله فلیم به ایفای نقش پرداختند.

این تله فلیم را فلورا سام به رشته تحریر درآورده است و رحمت الله عبدالله‌زاده و محسن امیری به ترتیب به عنوان مدیر تهیه و جانشین تولید در این تله فیلم همکاری دارند.