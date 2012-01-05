افزایش ضریب ایمنی بزرگراه شهید کلانتری با نصب تابلوهای هشدار دهنده

به گزارش خبرنگار مهر، صادق حبیب زاده ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از محور شهید کلانتری ارومیه با اشاره به اجرای عملیات خط کشی به طول 35 کیلومتر و نصب گاردریل به طول پنج کیلومتر در این بزرگراه، افزود: 82 عدد تابلوی هشدار دهنده و مسیرنما و چهار عدد تابلوی اطلاعاتی در این مسیر نصب شد.

وی با بیان اینکه 10 عدد میله جداکننده، مرمت و اصلاح میله های فرسوده و خسارت دیده از دیگر اقدامات راهداری انجام شده در این محور ترانزیتی بود، بیان داشت: دو کیلومتر جدول گذاری جهت جداسازی باند رفت و برگشت این محور اجرا شده و عملیات جدول گذاری این محور پرتردد با اعتباری بالغ بر 850 میلیون ریال در کاهش تصادفات نقش بسزایی داشت.

رئیس اداره راه و ترابری ارومیه با اشاره به اینکه بزرگراه شهید کلانتری از پرترددترین مسیرهای گردشگری شهرستان ارومیه است، اظهار داشت: استانداردسازی این محور در جهت افزایش سفرهای امن و مطمئن نقش مهمی داشته که از ابتدای امسال شاخص ایمنی این بزرگراه با اجرای عملیات راهداری افزایش یافته است.

حبیب زاده از اجرای عملیات احداث و آسفالت سه پروژه راه روستایی در مجموع به طول 43 کیلومتر در ارومیه خبر داد و افزود: عملیات آسفالت راه های روستایی حسنلو سلطانی، کچله و حماملار تا نورالدین آباد در حال انجام است.

وی در خصوص احداث و آسفالت راه روستایی حماملار تا نورالدین آباد، افزود: آسفالت راه ارتباطی هفت روستای حماملار، کوره بالا و پایین، پیرگل، دلادر، نورالدین آباد و مشیک به طول 22 کیلومتر و با پیشرفت 30 درصدی با حجم عملیات خاکی 200 هزار متر مکعب، بخشی از عملیات اجرایی در بخش انزل است.

این مسئول از احداث و آسفالت راه روستایی حسنلو سلطانی واقع در بخش صومای برادوست خبر داد و با اشاره به اینکه آسفالت این راه روستایی به طول 17 کیلومتر 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار داشت: بسترسازی چهار کیلومتر از راه روستایی حسنلو سلطانی به اتمام رسیده و 140 هزار متر مکعب عملیات خاکبرداری در این راستا انجام شد.

وی ضمن تاکید بر لزوم احداث و آسفالت مهم ترین مرکز گردشگری بخش سیلوانا، بیان داشت: بهسازی و آسفالت راه روستایی کچله به عنوان مهم تریم بخش گردشگری و سرسبزمنطقه به طول چهار کیلومتر هم اکنون در دست اجرا است.

رئیس اداره راه و ترابری ارومیه همچنین از اجرای عملیات بهسازی و آسفالت در 23 روستای بخش مرکزی به طول 58 کیلومتر با پیشرفت اجرایی 50 درصد در حال اجرا است، بیان داشت: 10 روستا به طول 15.5 کیلومتر و با دو هزار و 742 خانوار طی امسال از نعمت راه آسفالته مناسب بهره مند شدند.

حبیب زاده با بیان اینکه از 290 روستای بخش مرکزی 242 روستا از راه آسفالته برخوردار است، ادامه داد: دهستانهای باراندوز، باراندوزچای جنوبی و شمالی، باش قلعه، بکشلوچای، ترکمان، دول، روضه چای و نازلوچای جنوبی در بخش مرکزی ارومیه واقع شده است.