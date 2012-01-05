بیست و هفتمین دوره مسابقات ملی قرآن کریم در بیرجند برگزار می شود

فاطمه زرین پناه درگفتگوبا خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهارداشت : بیست و هفتمین دوره مسابقات ملی قرآن کریم باهمت معاونت فرهنگی وزرات علوم به صورت سراسری در سه سطح درون دانشگاهی، منطقه ای و کشوری برگزار خواهد شد.

وی از برگزاری مرحله درون دانشگاهی این مسابقات در 15الی 20 بهمن ماه سال جاری خبرداد و گفت: تاکنون 15نفر در این دوره از مسابقات ثبت نام کرده اند و باتوجه به فرصت باقی مانده و بنابر نظر سنجی های انجام شده حدود صد نفر دیگر نیز در این دوره از مسابقات ثبت نام خواهند کرد.

کارشناس خانه فرهنگ دانشگاه بیرجند هدف از برگزاری این مسابقات ترویج فرهنگ قرآنی در میان دانشجویان و تحقق منویات مقام عظمای ولایت امام خامنه ای در خصوص نهادینه کردن فرهنگ قرآنی در دانشگاه ها عنوان کرد.

زرین پناه ادامه داد: برخلاف سالهای گذشته این دوره از مسابقات در بخش های ادبی و پژوهشی نیز برگزار خواهد شد و دانشجویان علاقه مند می توانند برای ثبت نام به خانه فرهنگ دانشگاه و کانون قرآن مراجعه کنند.

وی یادآور شد: اطلاعات دقیق تر در خصوص شیوه نامه اجرایی مسابقات در سایت قرآنی وزرات علوم موجود است و دانشجویان برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند به این سایت مراجعه کنند.