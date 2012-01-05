اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم مسابقات لیگ برتر اسکیت سرعت در اصفهان پایان یافت.

در این رقابتها که چهار تیم از باشگاه های کشور حضور داشتند زریبار مریوان با امتیاز چهار هزار 732 در جایگاه سوم قرار گرفت و تیم های تاریخ تمدن شرق تهران و برق زنجان اول و دوم شدند.

هفته اول رقابتهای بدمینتون لیگ برتر باشگاه های کشور آغاز شد



این رقابتها که بین دو تیم روغن گل بهار سمنان و هئیت بدمینتون کردستان در خانه بدمینتون سنندج برگزار شد با نتیجه پنج بر صفر به سود تیم روغن گل بهار سمنان پایان یافت.

مسابقات بدمینتون لیگ برتر باشگاه های کشور در یک گروه هفت تیمی با شرکت تیم های هئیت کردستان، گل بهار سمنان، راه و ترابری زنجان، هئیت گیلان، نفت و گاز تهران و نماینده خوزستان به صورت رفت و برگشت برگزار می شود.

در هفته دوم این رقابتها تیم هئیت کردستان میهمان تیم راه و ترابری زنجان است.

تیم دوچرخه سواری بیجار در رده بندی لیگ برتر اسکت کشور صدر نشین شد



در هفته دوم مسابقات لیگ دوچرخه سواری کوهستان که در یزد برگزار شد تیم دوچرخه سواری بیجار در ماده کراس کانتری با 189 امتیاز صدر نشین رقابت ها شد و در ماده ای دانهیل نیز پس از تیم های شهرداری قزوین و اطلس با 106 امتیاز در رده سوم جای گرفت.

وزنه بردار سنندجی پیشتاز لیگ برتر وزنه برداری ایران شد



"شاهو جوانمردی" در قالب تیم مناطق نفت خیز جنوب به عنوان صدر نشین لیگ برتر کشور شناخته شد.

این ورزشکار سنندجی در دسته 77 کیلوگرم با رکوردهای یک ضرب 156، دو ضرب 187 و مجموع 343 کیلوگرم در روز اول هفته سوم لیگ برتر کشور که در شهر اهواز برگزار شد در جایگاه نخست قرار گرفت.

"شاهو جوانمردی" قهرمان دسته 77 کیلوگرم ایران در سال 89 مقام پنجمی مسابقات دانشجویان جهان را در کارنامه ای خود دارد و در حال حاضر به همراه تیم مناطق نفت خیز جنوب در رده نخست لیگ برتر وزنه برداری کشور قرار دارد.

