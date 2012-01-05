کشتارگاه صنعتی مرغ در سقز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهرشنبه و طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولان، مردم و سرمایه گذاران کشتارگاه صنعتی مرغ سقز با ۲۰ میلیارد ریال هزینه به بهره برداری رسید.

این کشتارگاه در زمینی به مساحت یک هکتار احداث شده است و ظرفیت کشتار آن دو هزار قطعه در ساعت است.

با بهره برداری از کشتارگاه مرغ سقز زمینه اشتغالزایی برای ۱۲۰ نفر به صورت مستقیم فراهم شده است و تمام نیازهای کسترش مرغ شهرستان سقز نیز در این کشتارگاه انجام می شود.

پیش از این مرغ مورد نیاز مردم سقز از شهرستان های میاندواب و بانه تامین می شد که با بهره برداری از این کشتارگاه علاوه بر تامین تمام نیازهای شهرستان سقز زمینه برای صادرات آن به دیگر شهرهای اطراف نیز وجود دارد.

در حال حاضر در ۵۰ مرغداری در شهرستان سقز سالانه چهار تا شش میلیون قطعه مرغ تولید می شود.