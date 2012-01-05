اختیارات استانداران برای ارتباط با سفرای ایران در منطقه افزایش پیدا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی در دیدار با سفرا و سرکنسول های ایران در هندوستان، افغانستان و پاکستان با بیان اینکه ظرفیت های موجود در کشور بیش از نیاز داخلی است، توسعه صادرات را یک ضرورت دانست و ادامه داد: برای رسیدن به این مهم نیازمند ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه ها و افزایش اختیارات استانداران برای ارتباط با سفرای ایران در کشورهای منطقه هستیم.

وی عنوان کرد: دستیابی به دانش هسته ای صلح آمیز، افزایش 60 برابری تعداد دانشجویان، قرار گرفتن ایران در زمره دارندگان ده علم برتر دنیا تنها بخشی از دستاوردهای ایران است که به مدد فرصت سازی از تحریم ها حاصل شده است.

استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: پذیرش هیئت های خارجی و اعزام هیئت های ایرانی به کشورهای منطقه برای رصد وضعیت بازار و فرصت های اقتصادی در کشورهای همسایه از یک سو و تشکیل نمایشگاه های دائمی ایران در این کشورها منجر به افزایش مبادلات اقتصادی خواهد شد.

وی با تقدیر از برنامه های فرهنگی و مذهبی انجام شده با هماهنگی سرکنسول ایران در هرات اظهار داشت: ارتقاء سطح مراودات فرهنگی در کشورهای همسایه، ارتقاء سطح امنیت ملی را موجب خواهد شد.

صلاحی بر افزایش تعداد پروازها از کشورهای هند، پاکستان و افغانستان به مشهد تاکید و اضافه کرد: این امر نتایجی چون تسهیل در تشرف زائران به مضجع شریف امام هشتم(ع)، تبدیل ایران به مسیر تشرف به عتبات عالیات و فراهم شدن امکان بازدید سرمایه گذاران از فرصت های سرمایه گذاری استان را به همراه دارد.

گفتنی است، در این دیدار سفرا و سرکنسول های ایران در کشورهای افغانستان، پاکستان و هندوستان ضمن ارائه پیشنهادهایی، آمادگی خود را برای توسعه مناسبات اقتصادی و فرهنگی میان استان و کشورهای مذکور اعلام داشتند.