هلال احمر قم در شیروان شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته دوم از دور برگشت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه‌های کشور شامگاه چهارشنبه با انجام چند مسابقه در گروه های دو گانه به انجام رسید و طی آن هلال احمر قم در دیدار خارج از خانه در شهر شیروان که بسیار سخت بود مقابل میزبان تیم والیبال هیئت شیروان نتیجه را واگذار کرد.



والیبالیست‌های هلال احمر قم در هفته نهم پیکارهای لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور در تلاش برای کسب پیروزی دیگری مقابل تیم والیبال هیئت شیروان با انگیزه بسیار بالا به میدان رفته و همانند آخرین بازی خارج از خانه خود تا پیش از دیدار با هیئت شیروان که در قزوین برابر تیم آینده سازان این شهر بازی کرده بودند، عملکرد خوبی داشتند و در گیم‌های سوم وچهارم موفق شدند حریف خود را در خانه اش شکست دهند اما سه گیم دیگر ر ا ناباورانه به میزبان خود باختند تا در مجموع بازنده این دیدار خارج از خانه لیگ دسته اول والیبال باشند.



هلال احمر قم در این مسابقه در شرایطی برابر تیم والیبال هیئت شیروان به میدان رفت که پیش از این در دو دیدار داخل خانه در سالن شهید محمود رضائیان مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برابر تیم های شفق اردکان یزد و هیئت شیروان به پیروزی رسیده بود و به غیر از برد سه بر یک مقابل آینده سازان قزوین در خارج از خانه، مقابل تیم‌های قدر گل گهر و راه و ترابری اصفهان نیز در خانه حریفان به میدان رفته و در هر دو مسابقه شکست خورده بود.



از سوی دیگر در حالی که شاگردان علیرضا خوشرویی در دیدارهای خانگی هفته های هفتم و هشتم نیز به تیم های شهرداری زاهدان و گل گهر سیرجان باخته بودند اما در این دیدار می‌‌توانستند پیروزی دیگری را نیز کسب کنند که کم تجربگی بازیکنان این تیم در گیم‌های اول، سوم و پنجم موجب باخت این تیم شد.



با این حال والیبالیست های هلال احمر قم در گیم اول این دیدار مقابل میزبان خود غافلگیر شدند، در حالی که این گیم فراتر از امتیاز 25 پیش رفت، در نهایت این تیم هیئت شیروان بود که موفق شد 26 بر 24 هلال احمر قم را در گیم نخست شکست دهد.



این پایان کار نبود و هلال احمر قم در ادامه مسابقه آمادگی و توان اصلی خود را به تیم والیبال شهرداری زاهدان نشان داد و توانست با امتیاز 25 بر 22 نیز در گیم دوم تیم والیبال هیئت شیروان میزبان خود را با شکست مواجه کند و بازی یک بر یک مساوی شود.



هیئت شیروان که همه چیز را مقابل میزبان خود از دست رفته می‌دید بیکار ننشست و در گیم سوم با حساب 25 بر 21 از سد تیم هلال احمر قم گذشت ولی تیم والیبال هلال احمر قم در گیم چهارم با حساب 25 بر 15 از سد میزبان خود عبور کرد تا کار برای تعیین تیم پیروز به گیم پنجم بکشد.



در گیم پنجم نیز این تیم والیبال هیئت شیروان بود که با توجه به روحیه بسیار خوبی که کسب کرده بود و البته اشتباهاتی که بازیکنان جوان و کم تجربه تیم هلال احمر قم انجام می‌دادند با حساب 15 بر 12 صاحب برتری شد تا این دیدار را سه بر دو به سود خود به پایان برساند.

