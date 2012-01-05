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۱۵ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۴۲

در 9 ماهه امسال/

تنها 3 درصد تصادفات مهم گیلان مربوط به ناوگان حمل و نقل عمومی بود

تنها 3 درصد تصادفات مهم گیلان مربوط به ناوگان حمل و نقل عمومی بود

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه گیلان گفت: در 9 ماهه امسال تنها سه درصد تصادفات مهم استان مربوط به بخش ناوگان حمل و نقل عمومی بوده است.

سرهنگ مجید جمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ناوگان عمومی مسافربری ایمن ترین سامانه حمل و نقل جاده ای کشور است، افزود: رانندگان بخش حمل و نقل عمومی مسافر در یک روند قانونی و طی دورههای آموزشی مناسب با اخذ مجوزهای قانونی لازم از سازمانهای مربوطه در بخش حمل و نقل مسافر فعالیت می کنند.

وی اظهارداشت: مسافران باید در زمان مسافرت از خودروهای عمومی مشخص شده استفاده کنند و به خصوص در سفرهای جاده ای و مسافتهای طولانی توجه به این موضوع بسیار مهم است.

رئیس پلیس راه گیلان گفت:  مجرمان در قالب مسافرکش شخصی اقدام به سرقت، آدم ربایی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان می کنند که بی توجهی مردم در انتخاب وسیله مسافرت، این امکان را در اختیار افراد سودجو و مجرمان قرار می دهد این در حالیکه خودروهای عمومی مسافربری دارای رنگ مشخص، محل استقرار و ایستگاه ثابت و مورد تائید مراجع ذیصلاح و کاملا در دسترس قرار دارند.

وی درادامه به رانندگان وسایل نقلیه شخصی که به هر دلیل در بخش حمل و نقل مسافر فعالیت می کنند توصیه کرد: از طریق مراجع قانونی در قالب شرکتهای مسافربری عمومی و تحت قوانین مربوطه عمل کنند چرا که در صورت بروز حادثه رانندگی و احراز حمل مسافر با خودروی شخصی توسط شرکتهای بیمه درصد پوشش برای بیمه کاهش پیدا می کند.

جمشاد یادآورشد: همچنین برابر آئین نامه راهنمایی و راندگی پلیس راه با خودروهای شخصی که اقدام به حمل مسافر می کنند برابر قانون برخورد کرده و بر اساس قانون جدید رسیدگی به تخلفات مبلغ 300 هزار ریال جریمه برای راننده متخلف در نظر گرفته می شود.

کد مطلب 1501830

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