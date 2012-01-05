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۱۵ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

تازه‌های جعبه جادویی/

پخش"اگر من نماینده بودم" و "خانه عنکبوت" در شبکه دو

پخش"اگر من نماینده بودم" و "خانه عنکبوت" در شبکه دو

پخش برنامه‌های "اگر من نماینده بودم"، "خانه عنکبوت"، "دست دسی صداش میاد‌" و "ذکر" از شبکه دو و بررسی وضعیت ارکستر سمفونیک در برنامه "گام هفت" شبکه آموزش از خبرهای تازه‌های در تلویزیون است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "اگر من نماینده بودم" کاری از گروه اجتماعی شبکه دو سیماست که به تهیه‌کنندگی فرهاد مختاری با نگاهی به موضوع انتخاب دقیق و آگاهانه روی آنتن این شبکه می‌رود.

- "خانه عنکبوت" عنوان مجموعه مستندی از گروه اجتماعی شبکه دو سیماست که به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سید حامد حسینی برای پخش از این شبکه تهیه می‌شود.

- برنامه "ذکر" از تولیدات گروه معارف شبکه دو است که به تهیه‌کنندگی محمدحسین صفری از این شبکه روی آنتن می‌رود.

- برنامه "دست دسی صداش میاد" با محتوای آموزش به تهیه‌کنندگی نگار استخر از شبکه دو پخش می‌شود.
 
- برنامه زنده "شفاف" جمعه 16دی با موضوع اهمیت بررسی تولید و مصرف کالای ایرانی به روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.
 
- برنامه "مشق عشق" با موضوع تحکیم روابط خانواده روی آنتن شبکه آموش می‌رود. این برنامه جمعه‌ها ساعت 17:45 از شبکه دو پخش می‌شود.
 
- برنامه "گام هفت" در شبکه آموزش به بررسی وضعیت ارکسترهای سمفونیک می‌پردازد. این برنامه به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حشمت‌الله کلهر تهیه می‌شود.
 
کد مطلب 1501832

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