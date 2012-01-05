«مهر نو» رسماً تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماهنامه «مهر نو» با صاحب امتیازی سازمان بهزیستی کشور به دلیل مشکلات داخلی سازمان بهزیستی، به طور رسمی تعطیل شد.
آخرین شمارهای که «مهر نو» روانه بازار نشر کرد، شماره هفتم آن بود که در شهریور ماه امسال منتشر شد، ولی شمارههای هشتم به بعد این مجله منتشر نشدند تا اینکه این نشریه به طور رسمی تعطیل شد.
محور اصلی رویکردهای ماهنامه «مهر نو» مسائل فرهنگی ـ اجتماعی است که موضوعات فرهنگی و ادبی نقش پررنگی در این میان دارند. انتشار پروندههای مختلفی فرهنگی، ادبی، سینمایی و ... از سیاستهای مهم این نشریه در زمان انتشار بوده است. یوسفعلی میرشکاک، وحید جلیلی، نادر ابراهیمی، محمد صادق کوشکی، ابراهیم فیاض و حسن رحیمپور ازغدی چهرههایی هستند که گفتار و مطالبشان در آخرین شماره مهر نو منتشر شده است.
اما شماره هشتم مهر نو با پروندهای با عنوان «همسایههای با صفای جلال» و مطالبی از شمس آل احمد، وحید جلیلی، همایون هاشمی، ابراهیم فیاض، محمدرضا زائری و ... به روی دکههای روزنامهفروشی نیامد و تا امروز هم شماره دیگری از این نشریه منتشر نشد.
مجله «مهر نو» با سردبیری محمدحسین بدری، مدیر مسئولی علی مزینانی و صاحب امتیازی سازمان بهزیستی کشور منتشر میشد که به دلیل مسائل داخلی در این سازمان تعطیل شد.
جزئیات تعطیلی این نشریه هنوز از سوی مسئولان سازمان بهزیستی اعلام نشده است.
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