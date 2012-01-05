آمریکا از تصمیم خصمانه اروپا درباره ایران تمجید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، آمریکا از توافق اولیه دولتهای اروپایی برای منع واردات نفت ایران استقبال و آن را خبر بی نهایت خوشی دانست که به زعم کاخ سفید، عرصه را برایران از نظر اقتصادی تنگ خواهد کرد.



ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک اظهارنظر مطبوعاتی گفت این اقدام، از آن نوع اقداماتی است که ما دوست داریم از همپیمانان و شرکای نزدیک نه تنها در اروپا بلکه از سوی کشورهایی در مناطق مختلف جهان ببینیم.



وی مدعی شد معتقدیم چنین اقدامی سبب تنگ شدن عرصه اقتصادی بر ایران خواهد شد.

خاطر نشان می شود روز گذشته یک دیپلمات اروپایی با اشاره به توافق اولیه و شکننده اعضای اتحادیه اروپا برای تحریم نفتی ایران از وجود اختلاف درباره چگونگی اعمال این تحریمها در بین آنها خبر داد.



رسانه های غربی گزارش داده بودند پس از بحثهای طولانی توافق اولیه ای میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد تحریم نفتی ایران به دست آمده است.

به باور آگاهان مسائل سیاسی، این اقدام اروپا نشان می دهد که آمریکا و صهیونیستها بر تمام ارکان اروپایی ها تسلط دارند.