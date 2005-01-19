وارژ كريم مسيحي در منزل بستري شد

واروژ كريم مسيحي كارگردان با سابقه سينماي ايران در گفت و گو با خبرنگار سينمايي "مهر" ضمن تائيد اين خبر گفت : مدتي است به علت بروز بيماري داخلي بستري شده ام و به تازگي بر اساس نظر پزشكم در منزل بستري شدم .

وي افزود : قرار است هفته آينده بنا به تشخيص پزشكان معالج تحت عمل جراحي قرار بگيرم.

به گزارش خبرنگار سينماي مهر واروژكريم مسيحي فعاليت حرفه اي خود را در عرصه سينما با ساخت فيلم هاي كوتاهي نظير سلندر و فاخته آغاز كرد. فيلم پرده آخر اولين و تنها ساخته بلند اوست كه اين كارگردان را به ماندگاري رساند.