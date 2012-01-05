لطف الله فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت متولی ایجاد اشتغال نیست بر لزوم اصلاح باور عمومی نسبت به ایجاد در جمع مدیران دستگاه های اجرایی تصور عموم مبنی بر ایجاد شغل از سوی دولت را تصحیح کرد و گفت: فعالیت دولت به اشتغال مربوط نیست و هم اکنون نیز دولت اضافه نیرو هم دارد.



وی افزود: در راستای کوچک شدن ساختار دولت که روند آن از دولت چهارم پایه ریزی و آغاز شد زمینه ای فراهم شده تا فعالیت های کاری و شغلی در بخش های دیگری اجرایی شود.



نظام مهارت ملی برای فارغ التحصیلان جویای کار



فروزنده در ادامه از طراحی و ایجاد نظام مهارت ملی برای نیروهای تحصیل کرده دانشگاهی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه 25 درصد فارغ التحصیلان بیکارهستند و عموماً نیز جز محفوظات مهارت دیگری ندارند با ریل گذاری دولت نظا م مهارت ملی تدوین و راه اندازی خواهد شد تا نیروهای دانشگاهی ضمن آموزش در زمینه های مورد نیاز درهر استان مشغول بکار شوند.