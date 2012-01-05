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۱۵ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۳۷

دو رتبه برتر جشنواره رازی توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز کسب شد

دو رتبه برتر جشنواره رازی توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز کسب شد

شیراز - خبرگزاری مهر: دو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در هفدهمین جشنواره علوم پزشکی رازی موفق به کسب رتبه های برتر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب گفت: اسامی برگزیدگان حقیقی و حقوقی هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی اعلام شده و بر اساس آن دکتر احمد غنی زاده رتبه دوم کمیته تخصصی علوم بالینی داخلی و دکتر رامین میری نیز رتبه سوم کمیته تخصصی علوم دارویی را کسب کردند.

تعداد کل برگزیدگان هفدهمین جشنواره علوم پزشکی رازی ۴۴ نفر است که از این تعداد ۹ استاد، ۱۵ دانشیار، چهاراستادیار، هشت پژوهشگر جوان و هشت نفر دانشجو هستند.

طی مراسمی با حضور مسئولان کشوری در تهران از این برگزیدگان قدردانی شد. 

کد مطلب 1501846

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