دو رتبه برتر جشنواره رازی توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز کسب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب گفت: اسامی برگزیدگان حقیقی و حقوقی هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی اعلام شده و بر اساس آن دکتر احمد غنی زاده رتبه دوم کمیته تخصصی علوم بالینی داخلی و دکتر رامین میری نیز رتبه سوم کمیته تخصصی علوم دارویی را کسب کردند.

تعداد کل برگزیدگان هفدهمین جشنواره علوم پزشکی رازی ۴۴ نفر است که از این تعداد ۹ استاد، ۱۵ دانشیار، چهاراستادیار، هشت پژوهشگر جوان و هشت نفر دانشجو هستند.

طی مراسمی با حضور مسئولان کشوری در تهران از این برگزیدگان قدردانی شد.