به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین هفته از دور برگشت مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاههای کشور عصر امروز در حالی برگزار میشود که در یکی از حساسترین بازیها بین تیمهای نیمه بالا و پائین جدول از ساعت 16 در شهر قم، تیم صنایع پتروشیمی ماهشهر میهمان تیم انتهای جدول جهش ترابری استان قم است.
جهش ترابری قم در این دیدار خانگی با تمام نفرات خود به میدان میرود تا بعد از سه هفته برای بهبود موقعیت خود در انتهای جدول ردهبندی لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاههای کشور در نهمین مسابقه خانگی این بار مقابل تیم صنایع پتروشیمی ماهشهر قرار بگیرد.
نماینده بسکتبال قم در حالی در این مسابقه مهم خانگی از هفته پنجم از دور برگشت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته برتر باشگاههای کشور برابر صنایع پتروشیمی ماهشهر به میدان میرود که آخرین بار در خارج از خانه به مصاف تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان رفت و یکی از 13 باخت خود در مسابقات لیگ امسال را در این دیدار کسب کرد.
جهش ترابری قم دور برگشت لیگ امسال را با برتری برابر تیم بسکتبال پویا تهران آغاز کرد و در بازیهای بعدی خود در هفتههای دوم، سوم و چهارم نیم فصل دوم مرحله گروهی لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور نیز مقابل تیمهای شهرداری گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی تهران و ذوب آهن اصفهان با واگذار کردن نتیجه، باز هم در ادامه ناکامی های این فصل مغلوب شد.
این تیم در هفته چهارم از دور رفت مسابقات لیگ برتر بسکتبال، در سالن ملت اصفهان به تیم ذوب آهن اصفهان یکی از مدعیان قهرمانی و نماینده این در باشگاههای آسیا باخت و با احتساب این نتیجه، با 17 امتیاز در مکان یازدهم جدول 12 تیمی لیگ برتر قرار گرفته است.
تیم بسکتبال جهش ترابری قم در هفته پنجم از نیم فصل دوم مسابقات لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاههای کشور میهمان تیم ذوب آهن بود و با نتیجه 76 بر 58 برابر این تیم تن به شکست داد در حالی که بازیکنان تیم جهش ترابری قم در این مسابقه سعی در ارائه بازی خوبی نسبت به دیدارهای قبلی تیم خود داشتند ولی نتوانستند نتیجه لازم را کسب کنند و برای سیزدهمین بار در این فصل مسابقات زمین بازی را با شکست برابر یکی از لیگ برتری ها ترک کردند.
تیم بسکتبال جهش ترابری قم در مسابقات این فصل لیگ دسته برتر باشگاههای کشور با این موجدیت قطعا در جدال با رقبایی همچون پتروشیمی ماهشهر، مهرام تهران، حفاری اهواز و پتروشیمی بندر امام مشکل خواهد داشت و باید منتظر ماند و دید که این تیم در مرحله گروهی چه نتایجی کسب خواهد کرد.
جهش ترابری قم امروز در حالی در خانگی خود مقابل تیم صنایع پتروشیمی ماهشهر صفآرایی میکند که برای کسب سومین برد به نظر میرسد این هفته در بازی خانگی نیازمند حمایت همه جانبه تماشاگران و دوستداران این رشته ورزشی است که مقابل صنایع پتروشیمی ماهشهر پیروز شود.
گفتنی است: این دیدار از ساعت 16 عصر امروز در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان شهر مقدس قم برگزار میشود.
هفته پنجم دور برگشت لیگ برتر/
تیم بسکتبال جهش ترابری قم مقابل پتروشیمی ماهشهر میرود
قم- خبرگزاری مهر: تیم بسکتبال جهش ترابری قم در دیداری خانگی از لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاههای کشور میزبان تیم بسکتبال صنایع پتروشیمی ماهشهر است.
به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین هفته از دور برگشت مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاههای کشور عصر امروز در حالی برگزار میشود که در یکی از حساسترین بازیها بین تیمهای نیمه بالا و پائین جدول از ساعت 16 در شهر قم، تیم صنایع پتروشیمی ماهشهر میهمان تیم انتهای جدول جهش ترابری استان قم است.
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