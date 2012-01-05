بزرگداشت شهید "مهدی فتوحی" در اردکان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیداسماعیل شاکر از استادان حوزه علمیه اردکان در این مراسم که با حضور گسترده مردم و روحانیون شهرستان های اردکان و میبد در مسجد جعفرزاده برگزار شد یاد و خاطره 421 شهید شهرستان اردکان را گرامی داشت.

استاد حوزه علمیه اردکان افزود: با شهادت این سرباز گمنام امام زمان (عج) لاله خونین دیگری در دشت لاله های ایران اسلامی رویید و افتخاری به افتخارات مردم شهیدپرور اردکان افزوده شد.

این نویسنده کتب مذهبی با اشاره به نقش شهدا در حفظ و اقتدار نظام اسلامی اضافه کرد: دشمنان و عوامل فریب خورده آنان در داخل کشور، همواره در صدد تضعیف و نابودی ارزش های اسلامی در جامعه ما بوده اند.

شاکر بیان داشت: به برکت خون پاک شهدا و تدابیر هوشمندانه مقام معظم رهبری این انقلاب هر روز با عظمت و اقتدار بیشتر به رسالت خود ادامه می دهد.

وی شهدا را رهروان پاک حضرت امام حسین (ع) توصیف کرد و یادآور شد: شهدای ما با مکتب قرآن، اهل بیت (ع) و عاشورا مانوس بودند و برای رسیدن به مقام شهادت لحظه شماری می کردند.

شاکر با بیان اینکه شهدا زنده اند، تاکید کرد: شهید مهدی فتوحی در جمع ما حاضر است و تمام اعمال و رفتار ما را نظاره می کند و امروز رسالت ماست که رهرو راه او و سایر شهدای انقلاب اسلامی باشیم.

در پایان پیام محمد نجار وزیر کشور توسط عیدانی مداح مراسم قرائت شد.