  1. استانها
  2. یزد
۱۵ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۵

بزرگداشت شهید "مهدی فتوحی" در اردکان برگزار شد

بزرگداشت شهید "مهدی فتوحی" در اردکان برگزار شد

اردکان - خبرگزاری مهر: مراسم بزرگداشت شهید مهدی فتوحی با حضور استاندار، امام جمعه و فرماندار اردکان در مسجد جعفرزاده این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیداسماعیل شاکر از استادان حوزه علمیه اردکان در این مراسم که با حضور گسترده مردم و روحانیون شهرستان های اردکان و میبد در مسجد جعفرزاده برگزار شد یاد و خاطره 421 شهید شهرستان اردکان را گرامی داشت.

استاد حوزه علمیه اردکان افزود: با شهادت این سرباز گمنام امام زمان (عج) لاله خونین دیگری در دشت لاله های ایران اسلامی رویید و افتخاری به افتخارات مردم شهیدپرور اردکان افزوده شد.

این نویسنده کتب مذهبی با اشاره به نقش شهدا در حفظ و اقتدار نظام اسلامی اضافه کرد: دشمنان و عوامل فریب خورده آنان در داخل کشور، همواره در صدد تضعیف و نابودی ارزش های اسلامی در جامعه ما بوده اند.

شاکر بیان داشت: به برکت خون پاک شهدا و تدابیر هوشمندانه مقام معظم رهبری این انقلاب هر روز با عظمت و اقتدار بیشتر به رسالت خود ادامه می دهد.

وی شهدا را رهروان پاک حضرت امام حسین (ع) توصیف کرد و یادآور شد: شهدای ما با مکتب قرآن، اهل بیت (ع) و عاشورا مانوس بودند و برای رسیدن به مقام شهادت لحظه شماری می کردند.

شاکر با بیان اینکه شهدا زنده اند، تاکید کرد: شهید مهدی فتوحی در جمع ما حاضر است و تمام اعمال و رفتار ما را نظاره می کند و امروز رسالت ماست که رهرو راه او و سایر شهدای انقلاب اسلامی باشیم.

در پایان پیام محمد نجار وزیر کشور توسط عیدانی مداح مراسم قرائت شد.

کد مطلب 1501854

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها