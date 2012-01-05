محور پارس آباد - اردبیل دو بانده می شود/ کاهش تصادفات مهمترین هدف

به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی پیش از ظهر پنچشنبه در جلسه رسیدگی به مشکلات حوزه راه و ترابری این شهرستان اظهار داشت: این مهم به منظور کاهش تلفات و خسارات ناشی از تصادفات رانندگی در این مسیر صورت خواهد گرفت.

به گفته وی عدم دسترسی به بزرگراهها، خرابی راه ها، استفاده عشایر و روستاییان منطقه از راه های اصلی، تردد تراکتور، موتور سیکلت، کمباین در این محور و... از جمله عواملی است که باعث افزایش تصادف در این مسیر می شود.

فرماندار پارس آباد با بیان اینکه این مسیر ترانزیتی و مسیر مواصلاتی به کشور جمهوری آذربایجان است، تصریح کرد: تردد خودروهای سنگین در این محور یکی دیگر از مهمترین عوامل تصادفات در محور اردبیل – پارس آباد است.

وی اراضی اطراف جاده راصاف و به لحاظ حریم قانونی درگیر مشکلاتی نظیر جاده های شمال ایران ندانست و افزود: برای دو باند کردن این محور به راحتی امکان پذیر و با کمترین اعتبار عملی خواهد شد.

کریمی ایجاد حمل و نقل ریلی را مهمترین و موثرترین راه برای افزایش ایمنی جاده ها عنوان کرد و یادآور شد: اجرا و تکمیل پروژه راه آهن اردبیل - پارس آباد مهمترین نقطه برای اتصال‌ به جمهوری آذربایجان و از طریق این کشور به کشورهای مشترک المنافع و در نهایت اروپا خواهد بود.

مدیرکل راه و ترابری استان اردبیل نیز در این جلسه ایجاد بستر ایمن و سالم برای رفت و آمد مسافران در جاده ها را اولویت و مهمترین هدف فعالیت راه و ترابری در استان عنوان کرد.

300 میلیون یورو برای ایجاد راه آهن اردبیل مصوب شد

محمدکریم هدایتی ابراز داشت: راه ها به عنوان زیرساختهای ضروری عامل توسعه و یک کشور بوده و در رشد بالندگی تمام حوزه‌ها و ایجاد آرامش و امنیت مهمترین مؤلفه‌های توسعه نقش بی‌بدیل دارد.

وی با بیان اینکه پارس آباد از نظر کشاورزی و اقتصادی نقش حساس و کلیدی در استان و حتی کشور دارد، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم برای رفاه و آسایش مردم و تردد آسان در تمام محورها اقدامات اساسی انجام دهیم.

مدیرکل راه و ترابری استان با بیان اینکه در آینده نزدیک شاهد عملیاتی شدن راه آهن اردبیل - پارس آباد خواهیم بود و اضافه کرد: این پروژه ملی در کمیسیون ماده 32 تصویب و طرح راه آهن میانه - اردبیل - پارس آباد تعریف و اجرا خواهد شد.

وی متذکر شد: دولت تامین 300 میلیون یورو اعتبار از طریق فایناس داخلی را پذیرفته و با تعریف شدن راه آهن پارس آباد در این طرح می توان اعتبار آن را تا میزان مورد نیاز افزایش داد.