قولی به مسئولان تیم فجر سپاسی شیراز نداده ام

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین پیش از ظهر پنج شنبه در حاشیه حضور در برنامه زنده "صبح بخیر ایران" در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اظهارات مدیر عامل تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز مبنی بر عدم حمایت استاندار فارس از این تیم افزود: در این خصوص وعده ای به کسی ندادم و طبیعتا مسئولان تربیت بدنی باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: نباید موفقیتها را به نام خود و کاستیها را بر دوش دیگران قرار داد.

استاندار فارس تاکید کرد: طی دوران خدمتم قولی ندادم و اگر هم وعده ای به شخص و یا گروهی دادم به آن عمل کردم.

صادق عابدین با اشاره به اینکه در حد مقدورات و قانون از ورزش حمایت خواهیم کرد یادآور شد: یکی از اولویتهای رسیدگی به جوانان، توسعه ورزش و حمایت از تیمهای ورزشی است که در این راستا در حد توان و مقدورات از ورزشکاران و تیم های ورزشی استان حمایت می کنم.

وی افزود: از وعده های دیگران اطلاع ندارم و قاعدتاً در چهار چوب قانون و اختیارات حرکت خواهم کرد.

در ادامه استاندار فارس در گفتگو با هنرمندان صنایع دستی شیراز که در آرامگاه حافظ حضور داشتند، گفت: برای حفظ هنر و امرار معاش هنرمندان راهی غیر از تکثیر هنر نیست.

صادق عابدین تاکید کرد: برای آموزش نباید تنها به دنبال حضور در مراکز دانشگاهی باشیم بلکه هنرمندان و استاید باید با استفاده از مکان های مناسب به توسعه و آموزش هنر اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه هنر در سراسر جهان به گونه های مختلف وجود دارد تصریح کرد: هنرمندان باید تولیدات خود را به گونه ای قیمت گذاری کنند که باعث رشد و زنده ماندن هنر باشد.