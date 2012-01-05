26 کیلومتر از خط انتقال آب به بهاباد اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی فریمانی اظهار داشت: عملیات لوله گذاری قطعه یک و دو خط انتقال آب به بهاباد به طول حدود 26 کیلومتر که از خرداد ماه امسال آغاز شده به زودی به به پایان خواهد رسید.

وی افزود: قطعه یک این خط انتقال به طول 13 هزار و 337 متر با اعتبار یک میلیارد و 520 میلیون ریال و قطعه دو به طول 12 هزار و 312 متر و با اعتباری افزون بر 14 میلیارد ریال در حال اتمام است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفای استان یزد ادامه داد: هم اکنون اجرای قطعه های دیگر در حال مناقصه است که بعد از برگزاری مناقصه عملیات اجرایی آن نیز آغاز خواهد شد.

فریمانی بیان داشت: خط انتقال آب به بهاباد به طول 77 کیلومتر است و در شش قطعه اجرا خواهد شد که عملیات اجرایی قطعه یک و دو این پروژه به زودی به پایان خواهد رسید.

وی اضافه کرد: اعتبار کلی این پروژه بیش از 70 میلیارد ریال است که با اتمام آن مشترکان این شهر زیر پوشش آب انتقالی قرار می گیرند.