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۱۵ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۴

فریمانی:

26 کیلومتر از خط انتقال آب به بهاباد اجرا شد

26 کیلومتر از خط انتقال آب به بهاباد اجرا شد

بهاباد - خبرگزاری مهر: معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان یزد از اجرای 26 کیلومتر از خط انتقال آب به شهر بهاباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی فریمانی اظهار داشت: عملیات لوله گذاری قطعه یک و دو خط انتقال آب به بهاباد به طول حدود 26 کیلومتر که از خرداد ماه امسال آغاز شده به زودی به به پایان خواهد رسید.

وی افزود: قطعه یک این خط انتقال به طول 13 هزار و 337 متر با اعتبار یک میلیارد و 520 میلیون ریال و قطعه دو به طول 12 هزار و 312 متر و با اعتباری افزون بر 14 میلیارد ریال در حال اتمام است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفای استان یزد ادامه داد: هم اکنون اجرای قطعه های دیگر در حال مناقصه است که بعد از برگزاری مناقصه عملیات اجرایی آن نیز آغاز خواهد شد.

فریمانی بیان داشت: خط انتقال آب به بهاباد به طول 77 کیلومتر است و در شش قطعه اجرا خواهد شد که عملیات اجرایی قطعه یک و دو این پروژه به زودی به پایان خواهد رسید.

وی اضافه کرد: اعتبار کلی این پروژه بیش از 70 میلیارد ریال است که با اتمام آن مشترکان این شهر زیر پوشش آب انتقالی قرار می گیرند.

کد مطلب 1501868

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