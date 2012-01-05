به گزارش خبرنگار مهر، نشست چالشها و چشم اندازهای علوم انسانی از سلسله نشستهای تخصصی دومین کنگره ملی علوم انسانی صبح امروز پنج شنبه 15 دیماه در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

دکتر غلامرضا شمس استاد دانشگاه شهید بهشتی در این نشست به بررسی ضرورتها و راهبردهای تحول در علوم انسانی پرداخت و گفت: حدود دو میلیون نفر دانشجو علوم انسانی در کشور داریم. همچنین هزاران استاد علوم انسانی و صدها دانشکده در این حوزه داریم.

وی افزود: سوال این است که برای این میزان چه مقدار کتاب بومی داریم. همچنین این سوال مطرح است که این دانشکده های علوم انسانی به چه میزان با هم مرتبط هستند.

وی تصریح کرد: ما فاصله ای بین وضع موجود و وضع مطلوب در حوزه علوم انسانی داریم. باید توجه داشت که تحول در علوم انسانی به یک شکل نیست. رشته های مختلف علوم انسانی شاخصهای خاص خود را دارند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: علوم انسانی به مثابه مجموعه قواعد تنظیم حیات انسان در بخش نرم افزاری فرهنگ و تمدن بشری، علوم و معارفی است که به صورت روشمندانه از رفتارهای، باورها، افکار و هیجانات و همه پدیده های انسانی معنادار بحث می کند.

وی تأکید کرد: علوم انسانی به حفظ فرهنگ کمک می کند. این علوم به رشد کمک می کند. در کنار توجه به علوم دیگر برای عقب نماندن از دنیا باید به علوم انسانی توجه ویژه داشت.

وی در ادامه به آسیبهای علوم انسانی در کشور پرداخت و گفت: هدفمند نبودن دانشجویان در انتخاب رشته های علوم انسانی، توسعه بی رویه رشته ها و گرایشهای مرتبط با علوم انسانی، به روز نبودن محتوای دروس علوم انسانی، فقدان اعضای هیئت علمی متخصص و خبره و عدم بازنگری برنامه های آموزش رشته های مختلف علوم انسانی از جمله آسیبهای علوم انسانی در کشور هستند.

در ادامه این نشست دکتر سوسن کشاورز استاد دانشگاه تربیت معلم به بررسی مبانی انسان شناختی علوم انسانی بومی پرداخت و گفت: توسعه پایدار بدون محوریت علم و دانایی ممکن نیست و در این مقام علوم انسانی و اجتماعی جایگاه ویژه دارد.

وی یادآور شد: از آنجا که موضوع علوم انسانی، انسان است و هر مکتب و جهان‌بینی نگرشی خاص نسبت به انسان دارد که مبتنی بر آن باید ترسیمی وی‍ژه‌ از علوم انسانی ارائه داد، بنابراین، در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز ایجاد هر گونه تحول در عرصه‌ی علوم انسانی می‌باید بر ارزش‌های دینی و بومی حاکم بر کشور استوار باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه مبانی فرهنگی کشور ما بر محور دین اسلام و مذهب تشیع است در علوم انسانی بومی برای توسعه پایدار باید این موضوع مورد توجه باشد.

وی تصریح کرد: علوم انسانی مجموعه معارفی‌اند که موضوع کار آنها فعالیت‌های مختلف بشراست، یعنی فعالیت‌هایی که متضمن روابط افراد بشر با یکدیگر و روابط این افراد با اشیا و نیز آثار و نهادها و مناسبات ناشی از این‌هاست.

این استاد دانشگاه در پایان تصریح کرد: به نظر می‌آید تحولات انجام گرفته در حوزه‌ علوم انسانی تا کنون، کاملاً مبتنی بر نظام فکری و ارزشی اسلام و هماهنگ و سازگار با خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و بومی کشور نبوده است.