جزئیات انفجارهای 5 شنبه خونین/برنامه های دولت در سالروز تاسیس ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، منابع بیمارستانی عراق اعلام کردند شمار قربانیان انفجارهای شهر کاظمین به 46 کشته و زخمی افزایش یافت.

صبح امروز 2 دستگاه خودروی بمبگذاری شده همزمان در منطقه الکاظمیه(کاظمین) بغداد منفجر شدند که تاکنون 15 نفر شهید و 31 نفر دیگر زخمی شده اند.

یکی از این انفجارها در میدان العروبه و دیگری در میدان الزهرا به وقوع پیوستند. اغلب ساکنان این مناطق را شیعیان تشکیل می دهند.

خبر دیگر اینکه تلفات انفجار شهرک صدر نیز به 10 کشته و 37 زخمی افزایش یافته است. فرماندهی عملیات بغداد در این رابطه گزارش داد که انفجارهای شهرک صدر به وسیله 2 دستگاه موتورسیکلت بمبگذاری شده و 2 بسته انفجاری رخ داد.

خبرگزاری آلمان نیز گزارش داد که دولت عراق قصد دارد روز جمعه به مناسبت سالروز تاسیس ارتش عراق (6 ژانویه 1921) رژه نظامی از سوی ارتش این کشور برگزار کند.

در این رژه نخبگان نیروی هوایی، زمینی و دریایی عراق شرکت خواهند کرد و سلاح های پیشرفته سنگین، سبک و متوسط ارتش به معرض نمایش گذاشته خواهد شد.

نمایش تجهیزات لجستیک همچون دستگاه های بمب یاب و مواد منفجره و مین یاب و کنترل آنها از راه دور از دیگر برنامه های مراسم بزرگداشت سالروز تاسیس ارتش عراق خواهد بود.