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۱۵ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۱

عملیات احداث پاسگاه پلیس راه کهنوج – بندرعباس آغاز شد

عملیات احداث پاسگاه پلیس راه کهنوج – بندرعباس آغاز شد

کرمان – خبرگزاری مهر: سرپرست حمل و نقل استان کرمان از اجرایی شدن عملیات ساخت پاسگاه پلیس راه کهنوج - بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سعیدی اظهار داشت: اعتبار در نظر گرفته شده برای ساخت این پاسگاه پنج میلیارد ریال است که از محل اعتبارات اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور تامین شده است.

جمیلی گفت: پاسگاه مذکور با 400 متر مربع زیربنا در زمینی به مساحت هفت هزار متر مربع احداث می شود.

وی یادآور شد: علاوه بر احداث ساختمان اصلی، هزار و 800 متر مربع نیز محوطه سازی انجام خواهد شد.

این مسئول عنوان داشت: محور مواصلاتی کهنوج– بندرعباس مسیر ارتباطی بندرعباس به شرق کشور برای حمل و نقل کالا و مسافر محسوب می شود.
 

کد مطلب 1501875

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