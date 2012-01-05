عملیات احداث پاسگاه پلیس راه کهنوج – بندرعباس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سعیدی اظهار داشت: اعتبار در نظر گرفته شده برای ساخت این پاسگاه پنج میلیارد ریال است که از محل اعتبارات اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور تامین شده است.

جمیلی گفت: پاسگاه مذکور با 400 متر مربع زیربنا در زمینی به مساحت هفت هزار متر مربع احداث می شود.

وی یادآور شد: علاوه بر احداث ساختمان اصلی، هزار و 800 متر مربع نیز محوطه سازی انجام خواهد شد.

این مسئول عنوان داشت: محور مواصلاتی کهنوج– بندرعباس مسیر ارتباطی بندرعباس به شرق کشور برای حمل و نقل کالا و مسافر محسوب می شود.

