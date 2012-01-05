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۱۵ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

تیم والیبال پیشگامان مغلوب باریج اسانس شد

تیم والیبال پیشگامان مغلوب باریج اسانس شد

یزد - خبرگزاری مهر: تیم والیبال پیشگامان کویر به رغم اطمینان سرمربی این بازی از برد، مغلوب باریج اسانس کاشان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال پیشگامان کویر یزد در روزی که برای همگان غیرقابل باور بود در قالب هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر والیبال کشور به باریج اسانس کاشان باخت.

این بازی در سالن شش هزار نفری شاهدیه برگزار شد و طی آن تیم والیبال باریج اسانس کاشان در ست های دوم، چهارم و پنجم با امتیازهای 25 بر 22، 25 بر 21 و 15 بر 9 بر تیم میزبان غلبه کرد.

همچنین تیم پیشگامان کویر یزد هم در دست های اول و سوم با نتایج 25 بر 21 و 25 بر 20 بر تیم باریج اسانس پیروز شد.

تیم باریج اسانس کاشان 12 امتیاز و پیشگامان کویر یزد هم 18 امتیازی شد و دره هفتم باقی ماند.

تیم والیبال باریج اسانس در آستانه بازی با تیم پیشگامان سرمربی خود را تغییر داد و در این بازی حسین معدنی بر روی نیمکت تیم باریج اسانس نشست.

نظارت این بازی بر عهده امیدوار حاتمی بود و مجید محسنی و کیوان عابدزاده قضاوت این دیدار را بر عهده داشت.

این مسابقات با حضور 14 تیم به صورت دوره ای و رفت و برگشت برگزار می شود.
 

کد مطلب 1501877

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