دومین جشنواره پیوست فرهنگی در استان زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعلی امینی راد با اشاره به اهمیت این طرح در راستای تحقق اهداف چشم انداز جمهوری اسلامی افزود: هدف از برگزاری جشنواره پیوست فرهنگی ایجاد تحرک در دستگاه های مختلف جهت عرضه اقدامات فرهنگی و دینی و ارائه پیشنهادات و طرح ها و ایده های جدید و اتخاذ ساز و کار لازم به منظور اجرایی نمودن طرح های فرهنگی و دینی در ادارات و دستگاه های مختلف به ویژه در دستگاه های غیر فرهنگی به منظور انجام فعالیت روزمره به پیوست برنامه های فرهنگی است.

وی یاد آور شد: این طرح در سال گذشته در سطح استان برگزار و با استقبال تعدادی از ادارات و شرکت ها مواجه شد و امسال پیش بینی می شود همزمان با گرامیداشت سال جهاد اقتصادی این طرح را با شکوه بیشتر و با شرکت اکثریت دستگاه های دولتی و غیر دولتی برگزار نماییم.

امینی راد به برخی از زمینه های ارئه طرحهای اجرا شده و ایده های پیوست فرهنگی اشاره کرد و گفت: همه طرح های دستگاه ها و نیز ایده ها و پیشنهادات پیرامون محور های تبلور منویات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در نماد های فرهنگی و دینی، ارتقا و افزایش سطح سلامت فرهنگی در آثار فرهنگی ناشی از طرح ها و پروژه های دستگاه، توسعه شان و منزلت دینی و فرهنگی فعالیت دستگاه در افکار و اذهان عمومی، توجه به نیاز ها، فرصت ها و اقتضائات دستگاه های منطقه ای در تنظیم طرح ها، گسترش کمی و کیفی ارزش های دینی ، اجتماعی و فرهنگی،استفاده بهینه از ظرفیت های هر دستگاه اجرایی جهت ارتقاء سطح فرهنگ دینی در میان توده مردم یا حداقل کارکنان دستگاه مربوطه و خلاقیت و نوآوری در طرح ها جهت نهادینه سازی فرهنگ دینی در جامعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی زمان برگزاری دومین جشنواره پیوست فرهنگی در استان زنجان را اواخر بهمن ماه سال جاری عنوان کرد و گفت: این طرح به صورت همایشی با حضور روسا و مدیران کل و عوامل موثر در ارائه طرح ها برگزار و از برترین های آن تقدیر به عمل خواهد آمد.