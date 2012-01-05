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۱۵ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۹

حمام تاریخی ارباب درگز به موزه مردم شناسی تبدیل می شود

حمام تاریخی ارباب درگز به موزه مردم شناسی تبدیل می شود

درگز - خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درگز از تبدیل حمام تاریخی ارباب این شهرستان به موزه مردم شناسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن گیاهی اظهارکرد: در فاز اول مرمت این حمام که از پنج ماه پیش آغاز شده، مرمت کامل پشت بام شامل خاکبرداری و آوار برداری، اصلاح شکل هندسی گنبدها، بتن ریزی دیوار کشی وعایق بندی و ساخت مغازه ها و سر در آن به سبک قدیمی پایان یافته است.

وی از آغاز فاز دوم احیاء و مرمت حمام قدیمی ارباب در این شهرستان خبر داد و افزود: هم اکنون فاز دوم مرمت آغاز و مرمت گران مشغول مرمت داخلی فضا هستند که پس از اتمام مرمت، این حمام به موزه مردم شناسی تغییر کاربری خواهد داد.

گیاهی با اشاره به اینکه قدمت این حمام مربوط به حدود صد سال پیش است، اظهار داشت: مرمت این حمام تا کنون پیشرفتی 60 در صدی داشته و تا پایان امسال نیز به پایان خواهد رسید.

کد مطلب 1501885

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