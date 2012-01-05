محمود حاج اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: دیدار بسیار حساسی در هفته پنجم دور رفت رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور برابر تیم پرقدرت صنایع پتروشیمی ماهشهر در پیش داریم و به همین خاطر بهترین نفرات خود را در این دیدار به میدان خواهیم فرستاد.



وی در ادامه از حضور آماده تمام بازیکنان این تیم در تمرینات تیم بسکتبال جهش ترابری قم خبر داد و ابراز داشت: بازیکنان ما با ارائه بازی های بسیار خوب در هفته های اخیر از آمادگی مطلوبی برای دیدار خانگی با صنایع پتروشیمی ماهشهر برخوردارند.



سرپرست تیم بسکتبال جهش ترابری قم عنوان کرد: خوشبختانه به دلیل بازی های بسیار خوب در هفته های اخیر لیگ برتر بسکتبال، روحیه خوبی به تیم تزریق شده و در حال حاضر همه چیز برای انجام یک بازی خوب و قابل قبول مقابل تیم صنایع پتروشیمی ماهشهر آماده است.



وی افزود: حضور نفراتی همچون صفرپور، صباغیان و سایر نفرات که واقعا با جان و دل برای تیم بازی می کنند در کنار کریستوفر اجیکه بازیکن اهل کشور نیجریه که تنها خارجی تیم بسکتبال جهش ترابری قم برای همراهی تیم ما در مسابقات این فصل لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور است با حضور آماده در کنار نفرات دیگر تیم توان تیمی ما را بالا برده است.



حاج اسماعیلی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مراحل تمرینی تیم بسکتبال جهش ترابری قم پیش از دیدار امروز پنجشنبه با تیم بسکتبال صنایع پتروشیمی ماهشهر یکی از تیم های خوب رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال، عصر چهارشنبه در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد و در این تمرین بازیکنان با روحیه شادابی برای مصاف با حریف تمرین کردند.



وی با اشاره به اهمیت نقش حضور تیم بسکتبال جهش ترابری قم در مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، ابراز داشت: این مهم برای ورزش قم تاثیرات بسیار مثبتی خواهد داشت اما به شرط آنکه مسئولان استان قم در شرایط حساس به خصوص در بحث حمایت‌ها از تیم، ما را تنها نگذارند.



گفتنی است: تیم بسکتبال جهش ترابری قم از ساعت 16 عصر امروز پنجشنبه پانزدهم دی‌ماه در نهمین دیدار خانگی خود در مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور میزبان یکی از تیم های بالانشین جدول رده بندی بسکتبال لیگ برتر یعنی صنایع پتروشیمی ماهشهر است.



این دیدار از شانزدهمین هفته مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور در حالی در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می شود که در دیدار رفت دو تیم در هفته پنجم از دور رفت لیگ برتر که در سالن بعثت شهر ماهشهر برگزار شد، تیم صنایع پتروشیمی ماهشهر از سد جهش ترابری قم گذشت.