کشاورزان اردبیلی 21 میلیارد ریال زکات پرداخت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم احدزاده ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد زکات شهرستان گرمی اظهار داشت: این میزان 68 درصد بیشتر از زکات پرداختی در سال گذشته است.

وی با بیان اینکه کشاورزان این استان در سال گذشته بالغ بر 13 میلیارد کل زکات پرداخت کرده بودند، افزود: زکات جمع ‌آوری در سال گذشته نیز نسبت به سال 88 بیش از 10 درصد رشد داشته است.

مسئول ستاد زکات استان با اشاره به روند صعودی جمع آوری زکات در استان اردبیل اضافه کرد: این استان در مقایسه با سایر استانهای کشور از موقعیت مطلوبی در پرداخت زکات برخوردار بوده و جزو استانهای موفق محسوب می شود.



وی فرهنگ ‌سازی مناسب، فعالیتهای تبلیغی در امر زکات، حساسیت روحانیان و مبلغان و... را از جمله مهمترین دلایل رغبت و علاقمندی مردم در پرداخت زکات و رشد 78 درصدی آن طی دو سال گذشته عنوان کرد.

احدزاده در عین حال ظرفیت پرداخت زکات از سوی کشاورزان استان را بیش از 90 میلیارد ریال برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با اجرای برنامه های تدوین شده و نیز مشارکت مردم ظرفیت زکات استان طی سالهای آینده محقق شود.

وی همچنین با بیان اینکه کشاورزان شهرستان گرمی با پنج میلیارد و 800 میلیون ریال رتبه اول را در پرداخت زکات استان کسب کرده است، یادآور شد: 10 درصد از زکات جمع آوری شده صرف امور فقرا و بقیه نیز صرف کارهای عمرانی و ابادانی در مناطقی که زکات جمع آوری شده است، می شود.

مسئول ستاد زکات استان ساخت مسجد روستای "گرجان" و مسجد و خانه عالم روستای "حکیم قشلاقی" اردبیل، راه و غسالخانه روستایی و... را از جمله طرحهایی دانست که از محل جمع آوری زکات در استان اردبیل اجرا شده است.

