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۱۵ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۵۷

ابهام در صدور رضایتنامه کرار؛

موافقت با جدایی به شرط بازی نکردن در فینال!/ مذاکرات همچنان ادامه دارد

موافقت با جدایی به شرط بازی نکردن در فینال!/ مذاکرات همچنان ادامه دارد

در حالی که باشگاه شاهین بوشهر برای دریافت رضایتنامه "جاسم کرار" از نظر مالی با باشگاه استقلال به توافق رسیده است، استقلالی‌ها درخواستی را برای موافقت با جدایی این بازیکن مطرح کرده‌اند که مورد قبول مسئولان شاهین قرار نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، با اینکه روز چهارشنبه رسانه‌ها خبر پیوستن جاسم کرار، هافبک عراقی تیم استقلال به شاهین بوشهر را منتشر کردند اما بلافاصله مسئولان استقلال در اظهارنظری متفاوت تاکید کردند که کرار با باشگاه‌شان قرارداد دارد و هنوز رضایتنامه وی صادر نشده است.

در ابتدا به نظر می‌رسید که مسئولان باشگاه شاهین برای دریافت رضایت نامه کرار در پرداخت مالی با باشگاه استقلال مشکلاتی داشته و هنوز به توافق نرسیده‌اند اما یکی از مسئولان باشگاه شاهین با تکذیب این موضوع گفت: ما از نظر پرداخت مالی برای صدور رضایتنامه کرار با باشگاه استقلال به توافق رسیده‌ایم و هیچ مشکلی در این خصوص نداریم اما مسئولان باشگاه استقلال شرط کرده‌اند که علاوه بر توافق مالی باید مسئولان باشگاه شاهین این تعهد را بدهند که از جاسم کرار در بازی فینال جام حذفی مقابل استقلال استفاده نکنند!

در حال حاضر این موضوع مورد قبول مسئولان باشگاه شاهین قرار نگرفته و مذاکرات مسئولان دو باشگاه در این خصوص همچنان ادامه دارد. به نظر می‌رسد که تکلیف این موضوع و نحوه چگونگی صدور رضایتنامه کرار تا پایان روز پنجشنبه مشخص خواهد شد.

کد مطلب 1501905

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