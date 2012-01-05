به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی چهارشنبه شب چهاردهم دیماه در ابتدای سخنان خود درباره ایجاد تغییر در اساسنامه خانه سینما گفت: برخی تغییرات به اسم صنف و به کام دستگاه خاصی انجام میشود که این پذیرفتنی نیست. نمیتوان در نیمه راه اساسنامه را تغییر داد.
حسینی در مورد اینکه پیش از این تذکراتی در زمینه ایجاد تغییر در اساسنامه خانه سینما از سوی مدیریت دولتی سینما مطرح شده بود، گفت: یک مورد نامه تذکر در دولت نهم از سوی مشاور اجرایی معاونت سینمایی و به تاریخ هشتم تیرماه سال 1388 نوشته شده بود و در آن اعتراضی نسبت به تغییرات ایجاد شده در اساسنامه عنوان شده بود.
وی ادامه داد: ممکن است تخلفی سالها در جایی انجام شود و کسی به آن نپردازد، اما وقتی مشخص شد باید پرداخته شود. مرور زمان یک کار غیرقانونی را قانونی نمیکند. بیش از دو سال در این مسئله همراهی کردیم و سعی کردیم بحث رسانهای نشود، اما توجه نشد و موضوع این چنین پیش رفت.
حسینی با اشاره به جشنهای خانه سینما در دو سال اخیر گفت: در جشن خانه سینما پارسال و امسال افرادی که دعوت و تجلیل شدند از کسانی بودند که در خارج از کشور مواضع مشخصی دارند و همواره در این برنامهها از کسانی استفاده میشود که علیه نظام موضع داشتند.
وی ادامه داد: جشنها بیانگر این است که فعالیتها صنفی نیست و سیاسی است. در این برنامهها از افراد معاند و مخالف نظام حمایت میکنند و برای آنان کف میزنند. حالا من در اینجا به حوادث سال 88 نگاه نمیکنم، زیرا نظام آنقدر سعه صدر دارد که دیگر روی آنها دست نمیگذارد.
وزیر ارشاد گفت: آنان میگویند پنج هزار نفر عضو داریم و آنان حامی ما هستند، اما میبینیم که این صنوف در این 20 سال مشکلات عدیده داشتند و اگر خدماتی هم ارائه میشود از ناحیه صندوق حمایت از هنرمندان است.
وی درباره تغییرات ایجاد شده در اساسنامه خانه سینما گفت: اینها به تدریح نقش وزارتخانه را حذف کردند. این در صورتی است که در اساسنامه گفته شده بود باید ناظر مالی باشد تا معلوم شود حمایتهای دولت برای صنف هزینه میشود و یا میخواهند به آمریکا سفر کنند و از آن استفاده میکنند. بالاخره کسی باید مهر تایید بر این هزینهها میزد.
حسینی با اشاره به انتخابات خانه سینما گفت: در اساسنامه اولیه این وجود دارد که تمامی اعضای صنف باید هیئت مدیره را انتخاب کنند. در خانه سینما این قانون را تغییر دادند و این پنج هزار عضو کنار رفتند و برای انتخاب از هر صنفی رئیس صنف میآید. در این جمع 29 نفره بسته ممکن است لابیهایی اتفاقاتی بیافتد که چه بسا اعضای صنف اطلاع ندارند.
وزیر ارشاد در مورد قانونی بودن صدور دستور انحلال خانه سینما از سوی وزارت ارشاد گفت: ما در مجلس ماده واحدهای داریم که در سال 72 تصویب شده؛ قانون تعطیل موسساتی که بدون اخذ مجوز تاسیس شده است. در این قانون اصلا از ثبت شرکتها اسمی برده نشده است. اداره ثبت شرکتها قانونی است و ثبت در آن لازم است، اما کافی نیست. اگر موسسهای در ثبت شرکتها ثبت میشود باید دستگاه مربوطه هم برای فعالیت به آن مجوز دهد.
وی ادامه داد: ما دستور انحلال را صادر کردهایم و خانه سینما باید منحل شود. اگر نسبت به این حکم بیتفاوت باشند و واکنشی نشان ندهد در حکم کلاهبرداری تلقی میشود و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
حسینی در مورد ادامه فعالیتهای صنفی سینمایی گفت: ما از 29 صنف ما حمایت میکنیم. خود معاونت سینمایی با اینها ارتباط دارد. برای اینکه وضعیت با ثباتی در سینما به وجود آید لایحه نظام صنفی سینمایی آماده شده و مراحل قانونی را طی خواهد کرد. شاید در این مدت جمعی موقت اداره صنفهای سینمایی را برعهده بگیرد تا انتخابات براساس اساسنامه اولیه انجام میشود. از نگاه ما هیئت مدیره فعلی وجاهت قانونی ندارند. بعضیها میخواهند بگویند ما با صنف مخالفیم در صورتیکه چنین نیست.
وزیر ارشاد با انتقاد از افرادی که در مقابل اقدامات ارشاد در مورد سینما موضعگیری داشتهاند گفت: اهداف سیاسی بوده یا هرچی عدهای موضع گرفتهاند ما سعهصدر لازم را داریم و خیلی مسائل را بیان نمیکنیم.
وی اظهار داشت: ما میگوییم هیئت مدیره خانه سینما باید انتخاب واقعی اعضا باشند و در صورتیکه الان معتقدیم این چند هزار نفر مشارکت واقعی در انتخاب هیئت مدیره ندارند. در تشکیلات جدید صنفها به جای خود هستند و وصلی باید با دولت وجود داشته باشد؛ دفتری و تشکیلاتی که به امور صنفها برسد.
حسینی در مورد صدور دستور انحلال خانه سینما در آستانه برگزاری جشنواره فیلم فجر گفت: ما جشنواره فجر را در شرایط مختلفی برگزار کردیم. بعضیها تحریم کردند و حتی در سال 88 به خوبی جشنواره برگزار شد. امسال هم بعضیها گفتند و تهدید کردند در جشنواره حضور نخواهند داشت و بعد حرف خود را پس گرفتند. ما تاکید داریم همه اهالی سینما در جشنواره باشند. موضوع جشنواره بحث ملی و فراملی است و باید مشارکت کنند.
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