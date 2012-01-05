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۱۵ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

در گرگان/

فنی ترین بازیکن فوتبال بانوان غرب آسیا تجلیل شد

فنی ترین بازیکن فوتبال بانوان غرب آسیا تجلیل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان گلستان از نایب قهرمان فوتبال بانوان غرب آسیا و فنی ترین بازیکن و خانم گل این مسابقات تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ورزش و جوانان گلستان پیش از ظهر پنجشنبه در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از رشادتها و مدال آوری این قهرمانان گفت: امروز همه وظیفه داریم برای این چنین قهرمانانی هر کاری از دستمان بربیاید، انجام دهیم.

قربانعلی پاشا افزود: قهرمانان با تلاش شبانه روزی و افتخار آفرینی و اهتزاز پرچم کشورمان در میادین جهانی مهمترین الگو برای جوانان هستند.

در مسابقات فوتبال بانوان غرب آسیا مریم رحیمی در معیت تیم ملی بانوان به مقام نایب قهرمانی مسابقات دست یافت.

همچنین وی به عنوان فنی ترین بازیکن و خانم گل این مسابقات نیز دست یافت. 

کد مطلب 1501929

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