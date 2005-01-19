نيروهاي امنيتي فلسطين به زودي در نوار غزه مستقر مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري رويترز،رژيم صهيونيستي چندي پيش ازابومازن رئيس جديد تشكيلات خودگردان فلسطين خواسته بود هرچه سريعتر عمليات فعالان فلسطيني را عليه نيروهاي اسرايلي متوقف سازد .

به همين خاطر ابومازن شب گذشته با رهبران امنيتي ونمايندگان جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس ) درغزه ديدارو گفتگو كرد.

اين ديدارپس ازآن برگزار شد كه يك فلسطيني عضو گردانهاي عزالدين قسام شاخه نظامي جنبش حماس با انجام عمليات شهادت طلبانه در شهرك صهيونيست نشين غوش قطيف موفق شد يك عضو سازمان اطلاعات رژيم صهيونيستي شين بت را كشته و شش تن ديگر را زخمي كند.

تداوم انتفاضه مسجد الاقصي وعمليات استشهادي مبارزان فلسطيني عليه نيروهاي اشغالگر اسراييلي ازجمله چالشهاي عمده اصلي فرا روي رئيس جديد تشكيلات خودگردان فلسطين به شمار مي آيد.

ابومازن هم اكنون خود را درمنگنه ميان فعالان فلسطيني وشروط رژيم صهيونيستي مبني برتوقف عمليات استشهادي به عنوان پيش شرط ازسرگيري مذاكرات صلح مي بيند .

با اين حال پس ازمذاكرات فشرده مجايده با رئيس جديد تشكيلات خودگردان فلسطين درغزه گفت:تمهيدات لازم براي استقرار نيروهاي امنيت ملي فلسطين درمرزهاي نوارغزه طي دو روز آينده به منظور جلوگيري ازعمليات استشهادي درنظرگرفته شده است .

ابومازن ازهمان ابتداي بدست گرفتن منصب رياست تشكيلات خودگردان خواستار توقف انتفاضه شده وبه نيروهاي امنيتي فلسطيني دستورداد تا جلوي هرگونه عمليات استشهادي را بگيرند.

اما مبارزان فلسطيني بدون توجه به اظهارات ابومازن شب گذشته در عملياتي دريك ايستگاه بازرسي ارتش اشغالگر قدس در نزديكي شهرك صهيونيست نشين غوش قطيف در غزه توانست يك تن از نيروهاي امنيت داخلي اسراييل (شين بت ) را به هلاكت برساند و 7 تن ديگر را زخمي كند.

جنبش حماس بدون توجه به درخواستهاي مكرررئيس جديد تشكيلات خودگردان ضمن برعهده گرفتن مسئوليت اين عمليات استشهادي اعلام كرد : عامل اين عمليات يك جوان 21 ساله فلسطيني است. دراين عمليات دو فلسطيني نيز مجروح شدند.

در واكنش به درخواستهاي مكررابومازن براي توقف عمليات ضد اسراييلي،مشير المصري يكي ازرهبران حماس در غزه گفت : گروههاي جهادي فلسطين راه مقاومت و جهاد عليه اسراييل را ادامه مي دهند وهراقدامي براي جلوگيري ازاين مبارزه رد مي كنند.

شائول موفازوزير جنگ رژيم صهيونيستي به تلويزيون دو اسراييل گفته تل آويو به عمليات فلسطينيان پاسخ مي دهد و وي از حملات سركوبگرانه نامحدود به عنوان شيوه اي احتمال جهت پاسخ دادن به اين عمليات سخن گفت .

به دنبال عمليات فلسطينيان در گذرگاه المنطار، ابومازن تصميم گرفت تا به شهرغزه برود و با رهبران گروههاي جهادي فلسطين درمورد آتش بس گفتگو كند زيرا وي توقف عمليات را يك طرح ضروري براي فعال كردن مذاكرات صلح با اسراييل مي داند.

رئيس سازمان آزاديبخش فلسطين براي قانع كردن گروههاي جهادي جهت خلع سلاح با رهبران آنها وارد مذاكره شده است اما جزييات اين مذاكرات منتشر نشده است.

سامي ابوزهري يكي ازسخنگويان حماس درغزه گفت: با ثبات كردن اوضاع امنيتي فلسطين محورمذاكرات ابومازن با رهبران جنبش حماس بود.

وي افزود: رهبران حماس به سخنان ابومازن گوش كردند و قرار شد اين موضوع در داخل جنبش حماس مورد بررسي قرار گيرد

سخنگوي حماس از افزايش برگزاري نشست هاي طي روزهاي آينده خبر داد و تصريح كرد طرفين بر ضرورت اهتمام مشترك با درنظر گرفتن امنيت ملت فلسطين و مصونيت وحدت ملي تاكيد كردند .