دو بانوی ناشنوای یزدی عضو تیم های ملی تکواندو و کاراته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین اردوی انتخابی تیم های ملی کاراته و تکواندو بانوان ناشنوا برای حضور در هفتمین دوره بازیهای ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه کره جنوبی در تهران برگزار شد.

در این اردوها فاطمه منتظری در رشته تکواندو با غلبه بر حریفان خود به مقام اول این مسابقات دست یافت و به عضویت تیم ملی تکواندو کشورمان درآمد.

صدیقه عظیم پور دیگر بانوی ناشنوای استان یزد در رشته کاراته به مقام سومی دست پیدا کرد و به تیم ملی دعوت شد.

شکست پیشگامان کویز یزد در لیگ برتر والیبال کشور

تیم والیبال پیشگامان کویر یزد در هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر کشور در یک بازی خانگی مغلوب تیم باریج اسانس کاشان شد.

تیم پیشگامان کویر یزد در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر والیبال مردان ایران از ساعت 15 و 30 دقیقه روز چهارشنبه 14 دی ماه در سالن شش هزار نفره شاهدیه یزد میزبان تیم والیبال باریج اسانس کاشان بود که تیم میهمان در ست های دوم، چهارم و پنجم با امتیاز های 25 بر 22 ، 25 بر 21 و 15 بر 9 بر پیشگامان کویر غلبه کرد.

تیم پیشگامان کویر یزد هم در ست های اول و سوم با نتایج 25 بر 21، و 25 بر 20 بر تیم باریج اسانس پیروز شد.

این مسابقات با حضور 14 تیم به صورت دوره ای و رفت و برگشت برگزار می شود.

پیروزی تیم والیبال شفق اردکان مقابل شهرداری زاهدان

تیم والیبال شفق اردکان در ادامه رقابت های خود در لیگ دسته اول باشگاه های کشور از سد تیم شهرداری زاهدان گذشت.

در چارچوب هفته نهم رقابت های لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور دو تیم شفق اردکان و شهرداری زاهدان در سالن تختی اردکان مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که تیم شفق با نتیجه سه بر یک میهمان خود را شکست داد.

تیم شفق اردکان در این مسابقه موفق شد در ست های اول و دوم و چهارم با امتیاز های 25 بر 20، 25 بر 21 و 34 بر 32 بر میهمان خود پیروز شد.

تیم والیبال شفق اردکان با کسب این پیروزی 11 امتیازی شد و در مکان چهارم جدول هفت تیمی این مسابقات قرار گرفت.

نماینده والیبال استان یزد در لیگ دسته اول کشور روز چهارشنبه 21 دی در اردکان میزیان تیم گل گهر سیرجان خواهد بود.

معرفی سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان تفت

عباس دشت‌ آبادی به عنوان سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان تفت معرفی شد.

ابوالقاسم دهقان، فرماندار تفت در مراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره ورزش و جوانان این شهرستان که در فرمانداری برگزار شد، به اهمیت ورزش در سلامت جامعه اشاره کرد و خواستار سرمایه گذاری در مسیر توسعه امر ورزش با توجه به امکانات مساعد در شهرستان شد.

دهقان همچنین بر توسعه ورزش روستاها، بها دادن به ورزش‌های بومی و محلی، توجه ویژه به قهرمانان و پیشکسوتان و توجه به ورزش قهرمانی تاکید کرد.

وی خواستار برنامه ‌ریزی و توسعه ورزش، ایجاد بسترهای مناسب برای ورزش ‌های کوهنوردی، اسکی و پیاده ‌روی در این شهرستان شد.