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۱۵ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

سرهنگ حسین آبادی:

باند جعل اسناد و مدارک در قزوین شناسایی شد

باند جعل اسناد و مدارک در قزوین شناسایی شد

قزوین - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا گفت: اعضای باند اسناد و مدارک دولتی در قزوین شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول حسین آبادی در این باره اظهارداشت: مامران کلانتری 11 پاسدارن بوئین زهرا روز گذشته حین کنترل محور های مواصلاتی در اطراف این شهرستان به یک دستگاه سواری پژو پارس با سه سرنشین مشکوک و خودرو را متوقف کردند.
 
وی افزود: در بازرسی از پژو تعداد 57 سند منقوله دار، 31 جلد گواهینامه و 19 جلد کارت ملی که همگی جعلی بودند  کشف شد و هر سه سرنشین خودرو دستگیر شدند.
 
فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا تصریح کرد: در بررسی پلیس مشخص شد خودرو سابقه سرقت از تهران دارد و در بازرسی دقیق از آن 140 سانتیمتر، شیشه و 23 گرم تریاک نیز کشف شده است.
 
به گفته سرهنگ حسین آبادی اقدامات پلیس برای تکمیل تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
کد مطلب 1501935

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