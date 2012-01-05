باند جعل اسناد و مدارک در قزوین شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول حسین آبادی در این باره اظهارداشت: مامران کلانتری 11 پاسدارن بوئین زهرا روز گذشته حین کنترل محور های مواصلاتی در اطراف این شهرستان به یک دستگاه سواری پژو پارس با سه سرنشین مشکوک و خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از پژو تعداد 57 سند منقوله دار، 31 جلد گواهینامه و 19 جلد کارت ملی که همگی جعلی بودند کشف شد و هر سه سرنشین خودرو دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا تصریح کرد: در بررسی پلیس مشخص شد خودرو سابقه سرقت از تهران دارد و در بازرسی دقیق از آن 140 سانتیمتر، شیشه و 23 گرم تریاک نیز کشف شده است.

به گفته سرهنگ حسین آبادی اقدامات پلیس برای تکمیل تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.