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۱۵ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۱۰

آخرین مهلت ثبت‌ نام وانت‌ بارهای سمنان در ستاد مدیریت حمل و نقل اعلام شد

آخرین مهلت ثبت‌ نام وانت‌ بارهای سمنان در ستاد مدیریت حمل و نقل اعلام شد

سمنان - خبرگزاری مهر: هجدهم دی آخرین روز مهلت ثبت‌ نام وانت‌ بارهای استان سمنان برای احراز هویت در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به منظور شناسایی و احراز هویت آن دسته از وانت بارهایی که در مراحل قبلی شناسایی و ساماندهی وانت بارهای درون شهری و برون شهری و روستایی در سامانه های اعلامی ثبت نام نکرده یا موفق به ثبت نام نشده اند، باید با ثبت نام در پایگاه اینترنتی به نشانی www.bariran.net به معرفی وانت و مالکیت آن اقدام کنند.

طبق تاکید ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، این آخرین فرصت برای ثبت نام این وانت بارها خواهد بود.

در صورت ثبت نام نکردن در مهلت تعیین شده جدید، سهمیه سوخت این وانت بارها که در مرحله اول 25 درصد کاهش یافته بود، در یک یا چند مرحله دیگر به سهمیه سوخت خودروهای عمومی (60 لیتر هر ماه) خواهد رسید.

کد مطلب 1501943

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