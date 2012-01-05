محمد پیروزمنش در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: اعضای تیم والیبال نشسته جانبازان و معلولان استان قم این روزها خود را برای شرکت در مرحله دوم مسابقات این فصل لیگ دسته اول والیبال نشسته باشگاه‌های کشور آماده می‌کنند.



وی با تمجید از این تیم به دلیل کسب نتایج خوب در مرحله گروهی لیگ دسته اول والیبال نشسته باشگاه‌های کشور، اظهار داشت: به همین منظور تیم والیبال نشسته جانبازان و معلولان قم با انگیزه فراوان خود را برای شرکت در مسابقات مرحله بعد به شکلی جدی آماده می‌کند.



رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معولان قم ادامه داد: در مرحله گروهی این مسابقات که در گروه دوم مقدماتی به میزبانی هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان قم در این شهر برگزار شد، طی آن تیم‌های والیبال نشسته جانبازان و معلولان قم، خوزستان، مازندران، گیلان و سمنان به شکل دوره ای با یکدیگر به رقابت پرداختند.



رقابت مدعیان صعود به لیگ برتر در پنج گروه مقدماتی



رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معولین قم بیان داشت: مسابقات مرحله گروهی پیکارهای این فصل لیگ دسته اول والیبال نشسته جانبازان و معلولان باشگاه‌های کشور امسال در پنج گروه مقدماتی برگزار می‌شود تا از هر گروه دو تیم راهی مرحله بعد شوند.



وی افزود: در مجموع ۲۶ تیم در رقابت‌های این فصل لیگ دسته اول والیبال نشسته جانبازان و معلولان باشگاه‌های کشور حضور دارند که در بین آنها دو تیم به نمایندگی از قم شرکت کرده‌اند که یکی در گروه دوم و دیگری در گروه چهارم مقدماتی قرار گرفتند.



قم میزبان تیم‌های حاضر در گروه دوم مقدماتی



پیروزمنش اضافه کرد: در بازی‌های مرحله مقدماتی این فصل از رقابت‌ها، تیم والیبال نشسته هیئت جانبازان و معلولان قم در گروه دوم مرحله مقدماتی با تیم‌های جانبازان و معلولان مازندران، گیلان، خوزستان و سمنان هم‌گروه بود و دیدارهای این گروه در قم برگزار شد.



وی ابراز داشت: پیکارهای گروه دوم از مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته اول والیبال نشسته جانبازان و معلولان باشگاه‌های کشور از روز شنبه در قم آغاز شده بود و دوشنبه شب در حالی دو تیم برتر صعود کننده از این گروه به مرحله بعد شناسایی شدند که تیم خوزستان استراحت داشت و دو مسابقه در سالن ورزشی شهید محمود رضائیان قم برگزار شد.



صعود قم به مرحله نهایی به عنوان قهرمان گروه



رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معولان قم بیان کرد: والیبالیست‌های جانبازان و معلول قم در حالی موفق به کسب مقام قهرمانی گروه دوم لیگ دسته اول والیبال نشسته باشگاه‌های کشور شدند که در روز نخست این رقابت‌ها تیم والیبال نشسته جانبازان و معلولان قم برابر تیم مازندران سه بر صفر پیروز شدند.



وی یاد آور شد: همچنین در دومین روز این مسابقات، والیبالیست‌های جانباز و معلول تیم هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان قم برابر تیم گیلان به میدان رفتند و در این دیدار نیز نتیجه بازی نخست را تکرار کرده و سه بر صفر حریف خود را شکست دادند.



صعود خوزستان بعد از قم



پیروزمنش افزود: بعد از کسب این دو پیروزی مقابل تیم‌های قدرتمند گیلان و مازندران، سومین مسابقه برای تیم والیبال نشسته جانبازان و معلولان هیئت خوزستان در برابر تیم قم در میان تعجب همگان باخت سه بر دو را همراه داشت تا این تیم برای قهرمانی در روز پایانی به برد مقابل سمنان نیاز داشته باشد.



وی عنوان داشت: با اینکه کسب برتری در جدال سوم با تیم والیبال نشسته جانبازان و معلولان خوزستان می‌توانست تیم قم را بدون نیاز به امتیازات روز پایانی، یک روز زودتر از پایان رقابت‌ها به عنوان صدرنشین این گروه راهی مرحله نهایی کند.



حذف گیلان و مازندران



رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معولان قم ادامه داد: در روز پایانی دیدارهای گروه دوم از مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته اول والیبال نشسته جانبازان و معلولان کشور ابتدا تیم‌های گیلان و مازندران به مصاف یکدیگر رفتند.



وی افزود: این دیدار را مازندران سه بر صفر برد و سپس تیم والیبال نشسته جانبازان و معلولان هیئت قم در دیداری حساس به مصاف سمنان رفت و در سه گیم متوالی حریف خود را شکست داد تا با سه پیروزی و هفت امتیاز به عنوان قهرمانی گروه دوم این رقابت‌ها دست یافته و به همراه خوزستان به مرحله نهایی این دوره صعود کنند.

