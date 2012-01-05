60 اثر از عکاسان یاسوجی به جشنواره ملی عکس ماهشهر ارسال شد

اسحاق آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آثاری از حسن فتاحیان، داوود ایزدپناه، سید محمد حسینی، مجتبی مولایی و اسحاق آقایی برای شرکت در این جشنواره به دبیرخانه جشنواره عکس ماهشهر ارسال شده است.
وی بیان کرد: موضوع عکسهای ارسالی هنرمندان عکاس یاسوجی به این جشنواره، مستند اجتماعی است.
آقایی اظهار داشت: هفتمین جشنواره ملی عکس ماهشهر با عنوان فجر، بهمن ماه سال جاری به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار می شود.
وی همچنین یادآور شد: انجمن عکاسان دنا بیش از سه ماه است که تاسیس شده و در این مدت دو کارگاه آموزشی عکاسی و یک نمایشگاه عکس برگزار کرده است.
آقایی بیان داشت: این انجمن هم اکنون 50 عضو در استان دارد.
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