60 اثر از عکاسان یاسوجی به جشنواره ملی عکس ماهشهر ارسال شد

اسحاق آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آثاری از حسن فتاحیان، داوود ایزدپناه، سید محمد حسینی، مجتبی مولایی و اسحاق آقایی برای شرکت در این جشنواره به دبیرخانه جشنواره عکس ماهشهر ارسال شده است.

وی بیان کرد: موضوع عکسهای ارسالی هنرمندان عکاس یاسوجی به این جشنواره، مستند اجتماعی است.

آقایی اظهار داشت: هفتمین جشنواره ملی عکس ماهشهر با عنوان فجر، بهمن ماه سال جاری به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار می شود.

وی همچنین یادآور شد: انجمن عکاسان دنا بیش از سه ماه است که تاسیس شده و در این مدت دو کارگاه آموزشی عکاسی و یک نمایشگاه عکس برگزار کرده است.

آقایی بیان داشت: این انجمن هم اکنون 50 عضو در استان دارد.